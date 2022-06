Aprende el lenguaje de tu perro para que siga tus instrucciones

El especialista en comportamiento canino Rodrigo Arenas explica cómo comunicarte mejor con tu perro, en este episodio de EduCANdo Manadas. Además, ofrece unos consejos básicos para que tus comandos sean claros y tu perro siga tus instrucciones.

Lenguaje corporal: herramienta para adiestrar

A diferencia de la comunicación entre humanos, la comunicación entre perros es no verbal o corporal. De otra parte, los perros nunca tendrán la capacidad de hablar, pero sí podrán comunicarse con los humanos y entender sus mensajes a través de los gestos. Este tipo de comunicación se debe, según el estudio Evolutionary approach to communication between humans and dogs, a que los perros evolutivamente han desarrollado la capacidad de leer los movimientos corporales de los humanos para adaptarse mejor a las comunidades.

De hecho, según un estudio que evaluó el comportamiento y la disciplina de perros de rescate, los perros responden mejor a los comandos no verbales que a los verbales. Esto demostró que a la hora de adiestrar o entrenar perros es necesario centrarse en la comunicación no verbal y los comandos físicos. Por esto es que Rodrigo Arenas recomienda priorizar el silencio para transmitir instrucciones a los perros que se encuentran en proceso de adiestramiento.

Cabe resaltar que, a pesar de que la comprensión del lenguaje no verbal de los perros tiene un componente evolutivo, para asegurar que el perro haga caso es necesario reforzar e incentivar esta habilidad. Aprende cómo hacerlo en EduCANdo Manadas, el programa especializado en entrenamiento y comportamiento canino; podrás encontrar todos sus videos en la sección Semana Play.

¿Quién es Rodrigo Arenas?

Es un especialista en comportamiento canino que busca el equilibrio entre la disciplina, el amor y el ejercicio en los casos de perros que apoya. Su filosofía es que no hay ningún caso perdido, sino perros aburridos a los cuales les sobra energía. Para él, muchas veces el problema detrás de un perro “destrozón” está en la relación con su dueño.

