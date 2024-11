¿Por qué reemplazar los dulces con las frutas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de azúcares libres no sea mayor que el 5% de la ingesta diaria de energía. La cantidad máxima que un adulto podría consumir es de 20 a 25 gramos de azúcares al día y los niños entre 4 y 6 gramos diarios. Esto ya es suficiente razón para evitar los dulces, pero en fechas especiales como la noche de brujas, es probable que los niños quieran comerlos.

Una buena opción para reemplazarlos son las frutas, pues estas contienen fructosa que les da un sabor dulce, pero no contienen conservantes, colorantes y otros aditivos que aumentan el contenido de azúcares libres. Además, las frutas aportan diferentes nutrientes, minerales y vitaminas que ayudan a mantener una buena salud.

De hecho, la OMS recomienda comer al menos 400 gramos de frutas y verduras al día. Esto reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y garantiza el consumo diario suficiente de fibra dietética.

Uva ‘dedos de bruja’

Juliana usa diferentes frutas para esta decoración comestible. Entre ellas, resaltan las uvas sweet sapphire de Fresh Garden , también conocidas como “dedos de bruja” por su particular forma alargada que puede llegar hasta los siete centímetros de longitud. Esta variedad de uvas es originaria de Estados Unidos, no tiene semillas y es especialmente dulce.

Comer uvas, sin importar su variedad, ayuda a combatir la anemia, la fatiga y previene las enfermedades cardiovasculares, gracias a su alto nivel de agua, calcio, magnesio, hierro y vitamina C. Recientemente se evidenció que el consumo de uvas ayuda a prevenir la aparición de células cancerígenas debido a su alto contenido de resveratrol, según el centro de Cancer Care of Western New York.