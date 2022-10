Termostato financiero: ¿Cómo atraer más dinero?

El asesor de finanzas personales Tian Rodríguez explica que el término “termostato financiero” hace referencia a la capacidad del cerebro de atraer y recibir más dinero. En este video de Tranquilidad Financiera, él comparte unos tips para aumentar este termostato por medio de cambios de mentalidad y hábitos diarios.

Campos mórficos en las finanzas

Dentro de sus consejos financieros, Tian Rodríguez habla acerca de los campos mórficos y su efecto en la mentalidad de las personas frente al dinero y a la abundancia. Este término viene de la teoría del investigador y escritor Rupert Sheldrakre, específicamente en su libro The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature.

En general, la teoría del campo mórfico explica que los objetos de la naturaleza se asemejan debido a su cercanía, pues cada elemento (tanto viviente como no viviente) tiene un campo energético que lo rodea, el cual afecta y crea patrones que interactúan entre sí y luego se repiten con el paso del tiempo. A pesar de que esta teoría tiene como campo de acción la biología, en las finanzas también ha sido estudiado para analizar cómo el entorno puede afectar la relación de una persona con el dinero.

De hecho, un artículo del 2020 publicado por Economic Review exploró la relación que existe entre los campos o resonancias mórficas y la imaginación colectiva detrás de las elecciones económicas. En este, los investigadores explican que la infección memética y el comportamiento de enjambre pueden afectar las decisiones colectivas e individuales que se toman respecto al dinero (incluso con generaciones de diferencia). En otras palabras, el comportamiento tanto de los espacios como de los grupos pueden definir cómo un individuo se enfrenta a una situación específica.

El experto en Tranquilidad Financiera

Sebastián (Tian) Rodríguez es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y se ha dedicado a educar en diferentes plataformas, como YouTube e Instagram, sobre finanzas personales, inversiones y economía. En sus plataformas (@tianrodriguezlf) cuenta con más de 40 mil seguidores y su objetivo es impactar a millones de personas a través de su liderazgo e historia personal. Su estilo es ‘sin filtro’ y directo para que la gente realmente entienda que la solución a sus problemas financieros se encuentra en sus propias acciones.

