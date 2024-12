"Australia arde mientras sus dirigentes se aferran al carbón"

Con los fuegos en su apogeo, todavía es pronto para evaluar sus causas y consecuencias, pero no para hablar del papel del cambio climático en todo ello.

Las condiciones cálidas y secas que han alimentado los incendios no son nada nuevo en Australia, pero esta temporada de incendios ha sido con diferencia la más calamitosa.

El bosque arde en Australia, un país en el que no abundan los bosques y uno de los países más vulnerables a los cambios climáticos.

Australia tiene una de las emisiones de dióxido de carbono per cápita más altas del mundo.

Aunque reconozcamos esos factores, pretender que no pasa nada porque los fuegos son un fenómeno normal solo prueba que los intereses económicos de los poderosos se imponen a los razonamientos ecológicos.

Las emisiones anuales per cápita de los australianos (16 toneladas) están muy por encima de la media de la OCDE y de la media de los países desarrollados y continúan aumentando debido a la falta de compromiso gubernamental.

Rupert Murdoch es propietario del gigante de medios de comunicación News Corp, que incluye los diarios The Wall Street Journal, The Sun y The Times. Foto: Getty Images/ BBC

En 1997, Australia y Estados Unidos fueron los únicos países que no ratificaron el Protocolo de Kioto.

Australia asistió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 y adoptó el Acuerdo de París.

En las elecciones de 2018, la victoria de los conservadores supuso la llegada al Gobierno de un negacionista climático, Scott Morrison.

Así, el país oceánico se unió a Rusia, Turquía y Brasil como seguidores de la promesa del presidente Trump de retirarse del Acuerdo de París.

La población australiana está mayoritariamente a favor de las políticas medioambientales.

Lobby minero

Pero la acción del fortísimo lobby minero en el país líder en exportaciones de carbón, unida al poder mediático del negacionista Rupert Murdoch -cuyos medios lideraron la campaña que elevó al liberal Morrison a primer ministro- ha conducido a una falta de prevención cuyas consecuencias vemos ahora.