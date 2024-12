Amazon Go, realmente el modelo del futuro para los supermercados

La experiencia de ir a un supermercado implica recorrer pasillos, escoger los productos, llevarlos en el carrito de compras al cajero para pagar por todo. Enseguida el cliente vuelve a meter los productos en bolsas y los lleva a la casa.

Desde hace más de un año, Amazon creó una tienda conocida como Go, que simplifica la experiencia. Quienes van a hacer su compra semanal a Go Grocery, ubicada en la calle Pike, cerca de la sede de Amazon en Seattle, pasan por una puerta automática, luego escanean sus teléfonos celulares inteligentes y abren la aplicación AmazonGo que les asigna un código único que los sistemas electrónicos del almacen pueden leer. Luego hacen el mismo proceso de escoger productos y ponerlos directamente en su bolsa de compras. Al salir, un aviso les dice. “simplemente salga”. Así no más. Algunos titubean o lo hacen con miedo porque sienten que están ‘robando‘ la mercancía. Pero en realidad ya han pagado por los productos que incluyeron en sus bolsas con su teléfono celular.