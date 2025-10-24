Nuevamente, este viernes, 24 de octubre, Amazon Web Services (AWS) vuelve a registrar numerosos reportes de fallos, de acuerdo con los datos del portal Downdetector, encargado de monitorear el estado de las plataformas en tiempo real.

Este nuevo incidente ocurre apenas días después de una interrupción similar que afectó el funcionamiento global de la red y deja sin servicio a miles de aplicaciones y páginas web en todo el mundo.

Caída de Amazon Web Services este 24 de octubre. | Foto: Downdetector

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma que sostiene gran parte de la infraestructura digital utilizada por bancos y aplicaciones financieras en Colombia. Un fallo en su red puede ocasionar la pérdida temporal de acceso a bases de datos y sistemas operativos esenciales para realizar transacciones, pagos y otros servicios en línea.

Esta dependencia hace que cualquier interrupción en la nube tenga un efecto inmediato sobre los usuarios, quienes experimentan demoras o imposibilidad para acceder a sus cuentas desde las 6 de la mañana.

No obstante, aunque el funcionamiento intermitente de AWS ha afectado en las últimas horas a diversas empresas tecnológicas y comercios que dependen de sus servicios, aún no se ha confirmado que las fallas reportadas por las aplicaciones bancarias en Colombia estén directamente relacionadas con esta situación.

¿Qué pasó con Nequi y Bancolombia?

Según información del portal Downdetector, los problemas más frecuentes de las entidades bancarias estarían vinculados con el acceso a la aplicación móvil y con fallos en los cajeros automáticos. Los reportes de usuarios provienen de diversas ciudades del país, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.

Nuevamente, este viernes 24 de octubre, Bancolombia y Nequi presentan fallas en sus servicios. | Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y suministradas

En esta oportunidad, las fallas comenzaron a presentarse desde las primeras horas del día. Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, Bancolombia confirmó la interrupción de sus servicios y explicó que el origen del problema fue una falla en uno de sus servidores, lo que afectó el funcionamiento de varias de sus plataformas.