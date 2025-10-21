La curiosa relación que encontró el concejal de Bogotá, José Cuesta, entre la caída de los servidores de Amazon y la pelea entre Petro y Trump

El concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, publicó extraño mensaje en el que relacionó las recientes fallas de varias plataformas digitales de Amazon Web Services (AWS) con el enfrentamiento político entre el expresidente estadounidense Donald Trump y el presidente Gustavo Petro.

Que curioso que después del enfrentamiento entre Trump y el presidente Petro, varias plataformas locales que dependen directa o indirectamente de infraestructuras alojadas en la nube de AWS (Amazon Web Services) experimentaron interrupciones simultáneas que afectaron miles de… pic.twitter.com/bswl6tzM7u — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) October 20, 2025

En su trino, Cuesta señaló como “curioso” que, después del cruce de declaraciones entre ambos mandatarios, distintas plataformas que dependen de Amazon Web Services (AWS) presentaran interrupciones simultáneas.

Entre los servicios afectados mencionó a Nequi, Bancolombia, Itaú y TransMilenio, que registraron fallas temporales en la mañana de este martes, lo que dejó a miles de usuarios sin acceso a sus cuentas o aplicaciones.

El cabildante advirtió sobre los riesgos de la “dependencia tecnológica” frente a un proveedor de infraestructura tan centralizado como AWS, cuya caída, dijo, puede generar un “efecto cascada” que impacta sectores financieros, de transporte y de servicios públicos.