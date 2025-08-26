Suscribirse

Tecnología

Android toma medidas y frena la distribución de aplicaciones fuera de la Play Store que tienen fines maliciosos

El objetivo principal de la compañía es mejorar la seguridad para proteger a usuarios y desarrolladores de posibles amenazas.

Redacción Tecnología
26 de agosto de 2025, 12:38 p. m.
Android implementará una verificación de identidad para quienes distribuyen aplicaciones fuera de la Play Store.
Android implementará una verificación de identidad para quienes distribuyen aplicaciones fuera de la Play Store. | Foto: Getty Images

Google implementará verificación de identidad para desarrolladores de aplicaciones Android fuera de la Play Store para mejorar la seguridad del sistema operativo y garantizar que se mantenga “abierto y seguro”.

Los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones a través de la Play Store ya están familiarizados con el proceso de verificación, que es obligatorio desde 2023 en la tienda de aplicaciones de Google.

Sin embargo, el gigante tecnológico ha decidido extender esta verificación a los desarrolladores que creen aplicaciones de Android y las distribuyan fuera de la Play Store, según ha anunciado Google en su página web.

Aplicaciones de celular
Google está trabajando en una cuenta especial para desarrolladores aficionados, aquellos que crean aplicaciones por diversión o experimentación. | Foto: Getty Images

En detalle, los desarrolladores deberán proporcionar y verificar su información personal, como nombre completo, dirección, correo electrónico y número de teléfono. Si se registra una organización, será necesario proporcionar un número DUNS, verificar el sitio web de la organización y cargar una identificación oficial del gobierno, si así se requiere.

Contexto: La manera más fácil de conectar su celular a una red WiFi cuando no se sepa la contraseña

Además, los desarrolladores tendrán que demostrar que son los propietarios de las aplicaciones proporcionando el nombre del paquete y las claves de firma de la app.

Esta verificación estará disponible tanto para la nueva Android Developer Console, dirigida a aquellos que publican fuera de la Play Store, como para la Play Console, para quienes publican aplicaciones tanto dentro como fuera de la tienda de Google.

Google también ha señalado que está trabajando en un tipo de cuenta diferente para desarrolladores aficionados, diseñada específicamente para creadores que desarrollan aplicaciones por hobby o experimentación.

Android 16 está siendo desarrollado bajo el enfoque Trunk Stable.
La verificación comenzará con un acceso anticipado en octubre de este año y se expandirá globalmente entre 2026 y 2027. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El objetivo de esta medida es reforzar la seguridad del ecosistema Android y proteger “el entorno abierto que permite a desarrolladores y usuarios interactuar con confianza”. Se trata de una “capa adicional de seguridad” que busca disuadir a actores maliciosos.

El calendario para implementar esta medida comenzará en octubre de este año, con un acceso anticipado y el envío gradual de invitaciones para la Android Developer Console y la Play Developer Console.

Contexto: WhatsApp anuncia sus nuevas llamadas por satélite, pero no en todos los celulares: solo este modelo será compatible

En marzo de 2026, la verificación se abrirá a todos los desarrolladores, mientras que en septiembre de ese mismo año, el requisito entrará en vigor en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia. Para 2027, Google planea implementar la verificación de identidad a nivel global.

*Con información de Europa Press.

