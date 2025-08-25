Suscribirse

WhatsApp anuncia sus nuevas llamadas por satélite, pero no en todos los celulares: solo este modelo será compatible

WhatsApp lanza llamadas vía satélite, pero solo un modelo de celular podrá aprovechar la función por ahora.

26 de agosto de 2025, 3:25 a. m.
WhatsApp anuncia innovación en llamadas, pero limita la función a los usuarios del Google Pixel 10.
Las llamadas por satélite de WhatsApp prometen conexión desde cualquier lugar, pero solo con un modelo específico. | Foto: X @madebygoogle - Getty

WhatsApp está preparando una función con la cual ahora se podrá hacer llamadas aunque no tenga señal en el celular. La app más usada para chatear está trabajando en una nueva forma de comunicarse que no necesita las antenas normales que conocemos.

La falta de cobertura en zonas alejadas es un problema recurrente, pero una nueva tecnología promete cambiarlo.

¿Cómo funciona? Es más simple de lo que se piensa

¿Cuántas veces alguien ha intentado hacer una llamada por WhatsApp y se ha encontrado con el molesto mensaje de “sin conexión”? Es una situación común. Hasta ahora, la aplicación siempre dependía de internet para funcionar, pero eso está a punto de cambiar.

WhatsApp anunció una solución innovadora: en lugar de apoyarse únicamente en las torres de comunicación en tierra, sus llamadas podrán conectarse directamente a satélites en el espacio. En la práctica, será como tener una línea directa con el cielo.

Android e iOS ofrecen ajustes nativos para mejorar el audio de las notas de voz.
Google confirma que el Pixel 10 será el primer celular capaz de realizar llamadas de WhatsApp vía satélite. | Foto: Getty y Meta

Esto permitirá comunicarse desde una playa remota, desde la cima de una montaña o desde cualquier pueblo sin cobertura tradicional y no solo en casos de emergencia: también será posible realizar videollamadas cotidianas desde cualquier lugar, sin importar la distancia.

La novedad resulta clave para quienes necesitan mantenerse en contacto en situaciones críticas, cuando ocurre un imprevisto o simplemente al compartir momentos especiales desde los rincones más apartados del mundo.

Pero hay un pequeño detalle: solo un celular puede hacerlo

Existe, sin embargo, un detalle importante: la función no estará disponible para todos los teléfonos móviles. Por ahora, únicamente los usuarios del nuevo Google Pixel 10 podrán acceder a estas llamadas vía satélite.

La compañía lo confirmó a través de sus redes sociales con el mensaje: “El Pixel 10 te mantiene conectado esté donde estés. Nuestros teléfonos serán los primeros en hacer llamadas de WhatsApp usando satélites, y esto empieza el 28 de agosto”.

En otras palabras, quienes no cuenten con este modelo deberán esperar o posiblemente resignarse a contar con esta función de los cuales el Pixel 10 será el privilegiado. La novedad representa la posibilidad de comunicarse desde prácticamente cualquier rincón del planeta, aunque por el momento solo quienes tengan el dispositivo correcto podrán aprovecharla.

Cabe la duda de si en el futuro otros fabricantes incorporarán esta tecnología. Lo más probable es que sí, pero, al menos por ahora, Google concentra todo el protagonismo con un anuncio que parece sacado de una película de ciencia ficción.

whatsappLlamadasSatéliteCelularesGooglepixel

