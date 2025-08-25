Suscribirse

Tecnología

La manera más fácil de conectar su celular a una red WiFi cuando no se sepa la contraseña

Conectarse a WiFi sin contraseña ya es posible con funciones nativas en Android y iPhone.

26 de agosto de 2025, 12:10 a. m.
La nueva forma de conectarse a WiFi evita memorizar contraseñas.
Compartir internet sin claves largas ya es una realidad en los celulares modernos. | Foto: Getty Images

El poder conectarse a una red de internet Wii cuando no se recuerdan las complejas combinaciones de letras y números ya no es un problema.

Los dispositivos Android como también iPhone cuentan con funciones integradas que permiten compartir el acceso a redes WiFi de manera inmediata mediante códigos QR, evitando recurrir a aplicaciones externas que pueden poner en riesgo la seguridad del usuario.

Conectarse a red Wi-Fi en celulares Android

Google ha incorporado desde hace varias versiones del sistema operativo Android una función que facilita el proceso de compartir redes WiFi.

Antenas celulares
Con solo abrir ajustes, Android permite mostrar la red sin contraseña. | Foto: Adobe Stock

Esta opción, está disponible directamente en las configuraciones del celular, genera un código QR con los datos de la red seleccionada, para ello deberá:

  • Abrir la aplicación de Ajustes o Configuración en el teléfono Android.
  • Entrar en la sección Conexiones, Redes e Internet o un nombre similar (depende de la marca del dispositivo).
  • Seleccionar la opción WiFi para ver las redes disponibles.
  • Elegir la red a compartir y presionar en Compartir red o Código QR.

Una vez que aparece el código QR, cualquier persona puede escanearlo con la cámara de su teléfono y conectarse de inmediato al WiFi, sin necesidad de escribir la contraseña manualmente.

El método en dispositivos iPhone

Durante años, esta facilidad parecía exclusiva de Android. Sin embargo, desde el momento en que llegó el sistema operativo iOS 18, Apple integró la aplicación “Contraseñas”, la cual cuenta con diferentes accesos de los cuales se encuentra la conectividad WiFi, desde donde se puede compartir una red inalámbrica mediante un código QR.

El fallo ha sido registrado en fotos tomadas desde otro móvil, pues no aparece en la imagen del propio iPhone.
Con iOS 18, iPhone integra la opción de compartir WiFi con código QR. | Foto: Anadolu via Getty Images

Para ello deberá seguir los siguientes pasos:

  1. Abrir la aplicación ‘Contraseñas’ en el iPhone.
  2. Seleccionar la pestaña ‘WiFi’.
  3. Elegir de la lista la red que se desea compartir.
  4. Presionar la opción “Mostrar código QR de la red”.

En cuestión de segundos, el sistema genera un código QR único con los datos de acceso, que otro dispositivo puede escanear para conectarse automáticamente.

Una función que facilita la vida digital

El hecho de que Android y iPhone incorporen estas herramientas representa un cambio importante en la manera de compartir internet. Además de la rapidez y practicidad, también se refuerza la seguridad, ya que no es necesario dictar ni escribir contraseñas que podrían ser vistas por terceros.

Esta evolución en la conectividad demuestra cómo los fabricantes de teléfonos buscan simplificar la vida digital de los usuarios, ofreciendo soluciones rápidas y confiables para acceder a internet en cualquier momento.

