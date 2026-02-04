Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

La empresa de inteligencia artificial xAI ha actualizado Grok Imagine para que los videos que genere sean de mayor calidad y con una duración mayor, además de ofrecer una mejor sincronización de la música con la escena.

xAI ha lanzado Grok Imagine 1.0, su “mayor salto hasta el momento” en generación de video y en seguimiento de instrucciones, ya que el nuevo modelo comprender mejor lo que quiere el usuario gracias a las indicaciones de seguimiento.

Esto se traduce, por un lado, en videos con mayor detalle y movimiento más suave, que son, además, más largos, de hasta diez minutos, y tienen mayor resolución, alcanzando los 720 píxeles, como ha informado a través de X.

Por otro, mejoran el audio, tanto el de las voces de los personajes, que ahora son más expresivas, como el de la música de fondo, que se sincroniza mejor con la escena. Además, Grok Imagine 1.0 permite animar fotografías antiguas y crear memes de las noticias.

Tras ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude también citan a la Grokipedia

Tras descubrirse que el modelo GPT-5.2 de OpenAI citaba a la Grokipedia, la enciclopedia ‘online’ de Elon Musk, se ha demostrado que otros modelos de inteligencia artificial (IA), com Gemini y Copilot, también toman de referencia a esta plataforma.

La Grokipedia se lanzó el pasado mes de octubre como una alternativa de código abierto de Wikipedia con artículos generados por la IA de Grok, el ‘chatbot’ de X. Actualmente cuenta con más de seis millones de artículos publicados.

Una investigación reciente de The Guardian reveló que la versión más avanzada de OpenAI, el modelo GPT-5.2, muestra los artículos de la Grokipedia nueve veces en más de una docena de preguntas diferentes. Concretamente, ChatGPT mencionó a la Grokipedia en más de 263.000 respuestas en 13,6 millones de solicitudes, con un total de 95.000 citas a artículos de la plataforma, mientras que la Wikipedia en inglés apareció en 2,9 millones de respuestas, según datos de la empresa Ahrefs recogidos por The Verge.

El investigador de la plataforma de marketing Profound Sartaj Rajpal ha destacado que la Grokipedia recibe entre el 0,01 por ciento y el 0,02 por ciento de todas las citas diarias de ChatGPT, una cifra que ha aumentado desde noviembre.

Los analistas consultados por The Verge afirman que ChatGPT es el modelo de IA que más cita a la Grokipedia, pero no es el único. La empresa Semrush ha señalado un repunte durante diciembre en las respuestas de Gemini, AI Overviews y AI Mode de Google. Concretamente, Grokipedia había sido referenciada en alrededor de 8.600 respuestas de Gemini a 9,5 millones de preguntas, y 567 respuestas de AI Overviews a 120 millones de consultas, según datos de Ahrefs.

Además, Copilot citó a la Grokipedia en 7.700 respuestas a 14 millones de preguntas, y Perplexity la referenció en dos respuestas de 14 millones de indicaciones.

La investigación de The Guardian también reveló que el modelo Claude, de Anthropic, también ha incluido referencias a Grokipedia en sus respuestas, en temas tan dispares como la producción de petróleo y las cervezas escocesas.

El director ejecutivo de la empresa de análisis BrightEdge, Jim Yu, ha explicado a The Verge que ChatGPT y AI Overviews utilizan Grokipedia para consultas en su mayoría “no sensibles”, como búsquedas enciclopédicas y definiciones. En el caso de AI Overviews se cita a la Grokipedia como una “fuente complementaria”, mientras que ChatGPT le otorga más autoridad. “A menudo la presenta como una de las primeras fuentes citadas para una consulta”, ha señalado.

