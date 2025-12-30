Tecnología

Así es el ritual para ‘salir de deudas’ en 2026, según la inteligencia artificial

Enero suele convertirse en el mes clave para replantear la forma en que se maneja el dinero.

Redacción Tecnología
31 de diciembre de 2025, 3:39 a. m.
Tras los gastos de fin de año, el endeudamiento vuelve a ser una preocupación recurrente.
Tras los gastos de fin de año, el endeudamiento vuelve a ser una preocupación recurrente.

Con el inicio de 2026, muchas personas buscan estrategias simbólicas y prácticas para reducir el endeudamiento acumulado, entre los rituales que la inteligencia artificial identifica como útiles para reforzar el control financiero aparece uno que apunta directamente al consumo diario: la billetera sin tarjetas durante el primer mes del año.

Este ritual, cada vez más mencionado en conversaciones digitales, no promete eliminar deudas de forma inmediata, pero sí plantea un cambio de comportamiento que, según el análisis de la IA, puede marcar una diferencia en la forma de gastar y administrar el dinero.

Un mes solo con efectivo: el punto de partida del ritual

El ritual consiste en retirar de la billetera todas las tarjetas de crédito y débito al comenzar enero y utilizar únicamente efectivo durante ese mes. La inteligencia artificial asocia esta práctica con una mayor conciencia del gasto, ya que el dinero físico permite visualizar de forma directa cuánto se tiene y cuánto se pierde en cada compra.

Limitar el acceso al crédito obliga a priorizar necesidades reales sobre consumos innecesarios.
La IA señala que pagar en efectivo reduce compras impulsivas y favorece la planificación financiera.

Según la IA, pagar en efectivo reduce las compras impulsivas, especialmente en gastos pequeños y cotidianos que, al acumularse, suelen contribuir al aumento de las deudas. Al limitar el acceso inmediato al crédito, la persona se ve obligada a priorizar necesidades reales frente a consumos innecesarios.

¿Qué pasa si me meto debajo de la mesa en Año Nuevo? Y por qué este ritual es tan celebrado en Colombia

Cómo este ritual refuerza la salida de deudas en 2026

De acuerdo con la IA: “el uso exclusivo de efectivo genera un efecto psicológico distinto al pago con tarjeta. Ver cómo disminuye el dinero en la billetera provoca una mayor sensación de control y responsabilidad, lo que influye en decisiones más cuidadosas”.

El ritual funciona mejor cuando se acompaña de un presupuesto semanal claro.
La IA resalta que ver cómo disminuye el dinero en la billetera fortalece la responsabilidad al gastar.

La IA destaca que el ritual de la billetera sin tarjetas cobra sentido cuando se complementa con un presupuesto claro. Antes de iniciar enero, se recomienda definir cuánto efectivo se usará semanalmente y destinar cualquier excedente al pago de deudas.

