¿Qué pasa si me meto debajo de la mesa en Año Nuevo? Y por qué este ritual es tan celebrado en Colombia

La llegada del Año Nuevo significa para muchos un nuevo comienzo en su vida, una oportunidad para enmendar los errores cometidos en el año viejo, cumplir nuevas metas y también, un nuevo comienzo en el amor. Es por eso que nacen las tradiciones y los bien conocidos rituales de Año Nuevo, para atraer buena fortuna en diversos aspectos, como el afectivo.

Pareja celebrando Año Nuevo en Nueva York en 2025 Foto: WireImage

Parece que hay un ritual para cada aspecto que se quiera lograr en el año venidero, como prosperidad económica y viajes, pero hay un ritual que destaca desde el aspecto afectivo, que sirve de buen augurio para personas solteras y también para las que están en una relación.

¿Por qué meterse debajo de la mesa en Año Nuevo?

Aunque no se conoce la procedencia de este icónico ritual, es bien conocido como un buen augurio para encontrar pareja en los meses próximos a las fiestas de fin de año. Además de conseguir pareja, también abre la posibilidad de afianzar la relación para los que no tienen algo estable con la persona de su preferencia.

Así, se convierte en un imán de la energía romántica para el comienzo del año, porque incluso sirve para parejas con una relación estable, ya que, si se meten debajo de la mesa cuando canten las 12 y reciban el próximo año de esa manera, se fortalecerá el vínculo y traerá unión para la pareja en el próximo año.

Hay diversidad de rituales que las personas realizan para comenzar el nuevo año con la mejor energía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pasos para hacer el ritual

La tradición dice que, en cuanto empiece el conteo regresivo para la media noche, se debe meter debajo de la mesa y permanecer ahí esos segundos. De esa manera, simbólicamente se recibe el próximo año con las posibilidades abiertas para el amor.

En cuanto a la posición que se debe adoptar estando debajo de mesa, no hay reglas que estipulen cómo debe ser, así que es posible permanecer en la posición que más le resulte cómoda a la persona y tendrá los mismos efectos.

Las personas realizan rituales con maletas para que no falten los viajes en el año nuevo. Foto: Getty Images

Un fuerte deseo de empezar bien el año

Al rededor del mundo se realizan diferentes rituales para llamar a la abundancia, al amor, la salud o estabilidad emocional. Cada ritual está cargado de simbolismo y refleja de fe de las personas y la esperanza de recibir el año venidero con “buen pie”, y con ganas de cumplir las expectativas propuestas.

Entre los más populares en Colombia, además de meterse debajo de la mesa, también está usar ropa interior de un solo color, salir a la calle con una maleta de viaje y dar una vuelta, comer 12 uvas a la media noche o guardar lentejas en los bolsillos.