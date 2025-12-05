Llegó una de las épocas favoritas y en Colombia se aprovechan para realizar diferentes actividades y compartir con la familia, amigos o en pareja.

En el país se realizan múltiples celebraciones y tradiciones en diciembre, la primera de ellas será este primer fin de semana del mes, pues el domingo que viene es el conocido Día de velitas que le da inicio a esta temporada.

No solo es una fecha para que los niños prendan faroles y velas, sino también para los mayores, quienes pueden acompañar a los menores y hacer los famosos rituales para manifestar abundancia en diferentes aspectos de la vida.

En esta ocasión, estos son los cinco rituales que podría realizar este 7 de diciembre para atraer dinero y tener prosperidad el próximo año, según lo que circula en internet.

Purificación a través del fuego

Para este se debe tomar un pedazo de papel o una hoja y escribir aquello que desea dejar atrás, como situaciones, hábitos, incluso emociones y luego quemarla con una vela blanca. Se dice que el color de la vela es importante porque representa la purificación y renovación.

Adicionalmente, se recomienda que sea en un espacio tranquilo, de mucha calma y hacer uso de un incienso de lavanda o sándalo para tener una mente más despejada y concentrada en lo que se está realizando.

Baño sagrado para la energía

Lo ideal es preparar una infusión con: sal marina, salvia blanca, romero y limón. Al parecer, estos ingredientes se relacionan con la limpieza, por lo que ayudaría a liberar las tensiones que se acumularon en el cuerpo durante todo el año y poder revitalizarse.

También puede encender velas de diferentes colores, según lo que desee. Por ejemplo, la experta en espiritualidad, Ayda Valencia, afirmó que las rojas son para el éxito, el amor en todo sentido, triunfo y protección, mientras que las verdes son para temas de sanación y ahuyentar la envidia.

La noche de velitas es una de las celebraciones más importantes. | Foto: Getty Images

Altar de gratitud

Un espacio dedicado para fijar las intenciones para el año que viene, es importante definir las metas y tener presente las bendiciones, pues la idea es que sea un recordatorio para alcanzar lo que se desea.

Puede realizar una estructura con objetos que representen la abundancia, así como el arroz, monedas, frutas, flores o velas. Esto sirve para que las energías más poderosas permitan atraer bendiciones y prosperidad.

Afirmaciones positivas

En este día puede encender velas y hacer afirmaciones positivas para atraer lo que desea, una manera en la que las energías se canalizan y supuestamente facilitan, se declaren los deseos y metas para el próximo año, como lo puede ser tener una mejor situación económica.

Ritual colectivo