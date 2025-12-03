Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, crece el interés de quienes desean anticiparse a los cambios que podrían venir. La expectativa sobre lo que traerán los próximos meses impulsa a muchos a buscar orientación en astrólogos y guías espirituales, cuyas interpretaciones se han vuelto un apoyo para afrontar desafíos y adaptarse a nuevas energías.

En este panorama, Mhoni Vidente participó recientemente en una edición especial de El Heraldo de México dedicada a las predicciones del mes de diciembre. Durante el espacio, la famosa astróloga expuso sus visiones sobre el escenario mundial y compartió mensajes acerca de las energías y movimientos planetarios que influirán en cada uno de los signos zodiacales.

La vidente también reveló cuáles serían los signos favorecidos en las próximas semanas, asegurando que cinco de ellos recibirán un impulso especial de la energía decembrina, lo que podría traducirse en momentos de suerte y oportunidades inesperadas.

Según explicó ante cámaras, este 2025 concluirá con una fuerte carga de suerte para algunas personas, las cuales nacieron bajo signos específicos. Estas semanas tendrían un giro particular, permitiendo que se ganen la lotería o algún juego de azar.

“Tendrán este momento para sacarse el gordo de la lotería, para el 25 de diciembre y el 31 de diciembre... son premios mayores”, aseguró en el formato mexicano, donde ha soltado fuertes predicciones.

Signos que tendrán suerte en diciembre

Mhoni Vidente comentó que un signo de fuego, dos de aire y dos de agua serían los encargados de cargar con esta etapa de suerte. En sus palabras, será una etapa para pagar deudas, recibir sorpresas y entregarse a negocios.

“Sagitario, Capricornio, Piscis, Géminis y Cáncer estarán dominando el mes de diciembre completamente con doble suerte rápida”, dijo.

“Estarán haciendo negocios extras, pagando deudas y sanando la economía. No hay que deber mucho, se sabe que es el año del cero. Esos cinco signos traerán suerte”, agregó.