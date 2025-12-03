Suscribirse

Gente

Mhoni Vidente reveló los números de la suerte para ganarse la lotería en diciembre: predijo cuáles signos serán afortunados

La pitonisa comentó sobre cambios que llegarían en este tiempo de cierre de 2025.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 4:55 p. m.
Mhoni Vidente destapó los números de la suerte para cada signo el miércoles 16 de abril.
Mhoni Vidente destapó los números de la suerte para diciembre. | Foto: Captura Canal de YouTube Mhoni Vidente - Getty Images / Montaje: Semana

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, crece el interés de quienes desean anticiparse a los cambios que podrían venir. La expectativa sobre lo que traerán los próximos meses impulsa a muchos a buscar orientación en astrólogos y guías espirituales, cuyas interpretaciones se han vuelto un apoyo para afrontar desafíos y adaptarse a nuevas energías.

En este panorama, Mhoni Vidente participó recientemente en una edición especial de El Heraldo de México dedicada a las predicciones del mes de diciembre. Durante el espacio, la famosa astróloga expuso sus visiones sobre el escenario mundial y compartió mensajes acerca de las energías y movimientos planetarios que influirán en cada uno de los signos zodiacales.

La vidente también reveló cuáles serían los signos favorecidos en las próximas semanas, asegurando que cinco de ellos recibirán un impulso especial de la energía decembrina, lo que podría traducirse en momentos de suerte y oportunidades inesperadas.

Contexto: Horóscopo semanal del 1 al 5 de diciembre: predicciones para el inicio del último mes de 2025

Según explicó ante cámaras, este 2025 concluirá con una fuerte carga de suerte para algunas personas, las cuales nacieron bajo signos específicos. Estas semanas tendrían un giro particular, permitiendo que se ganen la lotería o algún juego de azar.

“Tendrán este momento para sacarse el gordo de la lotería, para el 25 de diciembre y el 31 de diciembre... son premios mayores”, aseguró en el formato mexicano, donde ha soltado fuertes predicciones.

Signos que tendrán suerte en diciembre

Mhoni Vidente comentó que un signo de fuego, dos de aire y dos de agua serían los encargados de cargar con esta etapa de suerte. En sus palabras, será una etapa para pagar deudas, recibir sorpresas y entregarse a negocios.

Sagitario, Capricornio, Piscis, Géminis y Cáncer estarán dominando el mes de diciembre completamente con doble suerte rápida”, dijo.

¿Cómo será la suerte en 2026? Mhoni Vidente predice cambios positivos en el Mundo

“Estarán haciendo negocios extras, pagando deudas y sanando la economía. No hay que deber mucho, se sabe que es el año del cero. Esos cinco signos traerán suerte”, agregó.

En cuanto a los números de la suerte para diciembre, Mhoni Vidente puntualizó que serían: 00-02-43, cifras para ganarse la lotería.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El misterioso mensaje que publicó Gustavo Petro en desconocida cuenta de red social: “Inundar la Casa Blanca”

2. Dron capta en vivo el robo de una moto en la vía Panamericana y guía operativo que terminó con cinco vehículos recuperados

3. Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

4. Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

5. España se pronuncia sobre la intervención militar en Venezuela: “No atizaremos ningún fuego”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mhoni Videntesignos del zodiacoNúmeros de la suerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.