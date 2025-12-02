Mhoni Vidente advirtió sobre catástrofe que ocurriría en diciembre; vaticinó un suceso aterrador: “El principio del fin”

Mhoni Vidente ha logrado posicionarse como una de las figuras esotéricas más reconocidas en toda Latinoamérica, gracias a las revelaciones y anuncios que ha realizado en distintos medios. Sus aciertos en múltiples acontecimientos han sorprendido a gran parte del público.

Recientemente, con la llegada del último mes del año, la celebridad compartió un nuevo video en su canal de YouTube, donde habló de las predicciones que tiene para este cierre de 2025. La pitonisa fue clara en lo que veía y auguró unas semanas complicadas.

De acuerdo con lo que mencionó en el clip, diciembre sería el escenario para que los temas naturales se detonaran e hicieran de las suyas en todo el mundo. Sus palabras se enfocaron en la erupción de volcanes, los cuales llevarían a otros acontecimientos.

“Nos está diciendo que viene un cambio de energía fuerte en la humanidad. Definitivamente, el mes de diciembre de 2025 es el principio del fin, el tiempo de la revelación total, de todas las energías que se van a empezar a mover en el mundo entero y en la humanidad”, comentó.

“Me están diciendo que este volcán va a empezar a mover las coordenadas o el eje de la Tierra. Cambiará en todos los sentidos el clima: donde hacía calor empezará a nevar, y donde estaba el Polo Norte ahora harán temperaturas altísimas de calor. No tanto por el cambio climático, sino por las energías. Se empezarán a mover los volcanes de México, Guatemala, Indonesia, Japón, de Hawái y el de Italia. Ocho volcanes visualizo que empezarán a hacer erupción al mismo tiempo”, agregó.

Mhoni Vidente, que se ha referido a muertes en el espectáculo, aseguró que vendrían momentos complicados e inesperados, los cuales pondrían a prueba a la humanidad.

“Serán días de oscuridad, de cambio de temperatura, de sismos fuertes en todos lados y todas partes”, dijo en el clip.

“Va a ser el mes del sismo en el mundo entero. Sismos catastróficos en Indonesia, Oceanía, Japón, 9,1, 8,6 u 8,9. En América, exactamente en México, saliendo de Guatemala o Chiapas de 6,9 o 7,0. Sismos en México también de 6,6 o 7,1”, aseveró.

La vidente también recordó sus vaticinios para el futuro, al afirmar que el apocalipsis se dará en unos años, por lo que este cierre sería el “principio del fin”.