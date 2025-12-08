Verónica Alcocer reapareció con mensaje el Día de Velitas, en medio de polémica sobre su vida: “Nunca caminamos solos”

La primera dama, Verónica Alcocer, reapareció tras la polémica que se desató hace varios días por la supuesta vida de lujos que estaría llevando en Suecia.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del presidente Gustavo Petro, que no ha podido volver del país europeo, aprovechó la celebración del Día de Velitas para enviar un mensaje.

Alcocer subió una foto con velas encendidas y que contenían diferentes palabras. La historia la acompañó con la siguiente frase: “Una luz que guía, abraza, enciende la esperanza y nos recuerda que nunca caminamos solos”.

Pocos días atrás, la primera dama había subido una imagen en sus redes sociales en la que remarcó que siente un profundo dolor por la “persecución” y la “calumnia” de la que está siendo víctima.

Pese a estos mensajes, Alcocer ha estado muy alejada de las plataformas digitales en las últimas semanas y, hasta el momento, no ha respondido de manera directa a los señalamientos que se han hecho en su contra.