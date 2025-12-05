Horóscopo para los 12 signos del zodiaco este viernes 5 de diciembre, según Nana Calistar

Día con día, la astrología y las lecturas del horóscopo ganan terreno entre quienes confían en esta disciplina, convencidos de que los desplazamientos de los planetas ejercen una influencia directa en sus vidas.

A nivel global, numerosos especialistas se dedican a elaborar predicciones (diarias, semanales o mensuales) para orientar a sus seguidores.

Entre ellos destaca Nana Calistar, reconocida astróloga mexicana que presenta sus augurios cotidianos con un estilo muy singular.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Horóscopo de este viernes 5 de diciembre

Aries

“Tú que eres pura llama y puro impulso. ya es momento de quitarte de encima toda esa energía pesada que has venido cargando. Traes arrastrando culpas, enojos, recuerdos y hasta fantasmas de gente que ya ni se acuerda de ti. Esas cargas solo te frenan y te hacen dudar de ti, y tú no naciste pa’ andar frenado”.

Tauro

“Tú que eres firme como un roble, aprende a no tomarte todo tan personal. Van a aparecer personitas que parecen nacidas para provocarte, gente que te ve estable y por eso te quiere mover el tapete. Habrá comentarios mal intencionados, indirectas, chismecitos y actitudes que buscan sacarte de tu centro”.

Géminis

“Tú que traes dos cerebros y tres personalidades, escucha bien: cada que necesites consejo, ve con la gente que sabe, no con cualquiera. Porque si preguntas a las personas equivocadas, vas a cometer errores que te van a costar caro”.

Cáncer

“Prepárate porque se vienen cambios que te harán crecer de una forma que ni tú esperas. Viene una situación en la que una amistad te necesitará muchísimo, y tú, con tu alma tan tierna, vas a estar ahí sin dudarlo”.

Leo

“Ya deja de cargar costales que ni tuyos son. Aprende a deslindarte de pedos ajenos porque esos no te dan puntos ni te pagan renta emocional. Este es el momento perfecto pa’ iniciar de cerito, pa’ perdonar esos errores que te han raspado el alma”.

Virgo

“Recuerda que tú no naciste mamila; la vida y a gente pedorra que te ha rodeado fueron quienes te moldearon el carácter. Tú di lo que sientes sin miedo, porque lo que callas se te hace bola y luego te amargas nomás porque sí“.

Libra

“Te vienen conflictos existenciales de esos que te hacen replantearte la vida mientras lavas los trastes. A finales de semana andarás con un humor tan chingado que ni tú te aguantarás. Sueles tomarte las críticas muy a pecho y luego de andas dando golpes de pecho como mártir sin altar”.

Escorpio

“Una nueva amistad llegará pronto y podría despertarte un sentimiento medio torcido, nada sano. No te obsesiones con encontrar el amor porque cuando lo buscas con desesperación lo espantas más rápido que visita incómoda”.

Sagitario

“Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas”.

Capricornio

“Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Si no tienes peor es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar”.

Acuario

“Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti. Cuidas lo que comes y aprende a ser más inche ejercicio pues se te está haciendo bolas el engrudo”.

Piscis

“Ya no pienses tanto en lo que ya se llevó la chingada, centra tus energías en tus metas y sueños y en lograr el balance que necesitas entre lo que quieres y como conseguirlo. Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas. Ten cuidado con caídas y chingadazos que estarán a la orden del día”.