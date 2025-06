Así puede saber si su pareja pone el celular en modo avión para no responder mensajes y llamadas

Sin embargo, pese a la inmediatez que ofrecen estos dispositivos, algunas personas suelen no responder llamadas ni mensajes, provocando todo tipo de especulaciones y comentarios malintencionados. Sin importar el motivo —reuniones laborales, familiares y otras actividades—, los usuarios pueden encontrarse ante situaciones que impiden interactuar con su celular.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Recuerde hacer uso del modo avión para prevenir peligros a la hora del viaje en avión | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Qué es el “modo avión”?

No obstante, más allá de su propósito aeronáutico, muchos usuarios activan esta opción como una herramienta de desconexión temporal. Sirve para evitar interrupciones, ahorrar batería, concentrarse o simplemente evitar comunicaciones no deseadas. Dado que el dispositivo sigue funcionando normalmente (alarmas, cámara, aplicaciones sin conexión, etc.), es una alternativa discreta a apagar el celular por completo.