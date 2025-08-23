Suscribirse

Tecnología

Cajeros automáticos: tenga cuidado con esta peligrosa modalidad de estafa al retirar su dinero

Muchas personas utilizan estos dispositivos sin prestar atención a su seguridad.

Redacción Tecnología
23 de agosto de 2025, 11:45 a. m.
Obteniendo el efectivo
Usar un cajero automático para retirar dinero es una acción cotidiana que muchas personas llevan a cabo sin prestar atención a su seguridad. | Foto: Getty Images

Usar un cajero automático para retirar dinero es una acción cotidiana que muchas personas llevan a cabo sin prestar atención a su seguridad. En especial, cuando esta acción se realiza en lugares públicos y en los que se cree que no existen mayores riesgos.

Esto es un grave error que puede significarle ser victima de un robo, más aún cuando los estafadores están al acecho.

‘Cajero gemelo’

Entre las modalidades de estafa más comunes se encuentra una que se denomina el ‘cajero gemelo’.

De acuerdo con Datacrédito, esta modalidad se presenta en cajeros automáticos que están ubicados uno al lado del otro. Según señala esta entidad, la víctima es abordada por personas desconocidas, quienes por medio de engaños consiguen que deje su transacción abierta en el cajero que estaba utilizando y pase al cajero que se encuentra al lado.

Contexto: Si este insólito error aparece en la pantalla del cajero automático, no retire el dinero porque podría ser víctima de estafa

Posteriormente, “el delincuente observa la clave del cliente cuando la está digitando y realiza una transacción simultánea en el cajero automático donde se encontraba inicialmente”, agrega.

Por lo anterior, Datacrédito recomienda que el usuario no se debe retirar del cajero hasta que este no avise que la transacción ha terminado. Así mismo, no debe permitir que alguien mire su clave.

Cajeros automáticos, principal blanco de estafas durante el retiro masivo de dinero en junio.
Muchas personas utilizan estos dispositivos sin prestar atención a su seguridad. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Otras recomendaciones entregadas por esta entidad para evitar ser víctima de estafas son las siguientes:

  • Evite usar cajeros automáticos que se encuentren en lugares poco iluminados o aislados, sobre todo en la noche.
  • Evite utilizar cajeros automáticos si alrededor o dentro de la cabina percibe la presencia de individuos sospechosos.
  • Revise el aspecto del cajero automático para detectar alteraciones
  • Desconfíe de cajeros automáticos donde aparezcan letreros o comunicados, ya que las instituciones nunca solicitan información confidencial a través de estos.
  • No permita que nadie lo distraiga mientras se encuentra realizando sus transacciones.
  • No descuide su bolso o maleta cuando visite lugares muy concurridos.
  • No se distraiga con personas que solicitan su ayuda mientras realiza su compras. Este es el anzuelo perfecto para despojarlo de su tarjeta.
Contexto: Cajeros automáticos: El grave descuido que lo puede llevar a perder todos sus ahorros

Otras recomendaciones

Scotiabank Colpatria realiza otras recomendaciones de seguridad al usar tarjetas de crédito y débito:

  • Cambie frecuentemente sus claves personales.
  • Revise periódicamente el estado de tu cuenta y reporte cualquier anomalía a su entidad bancaria.
  • Si pierde su tarjeta, informe de inmediato a la entidad.
  • Al realizar una compra usando tu tarjeta débito o crédito, verifique que la tarjeta que le devuelven sea la suya. Puede ayudarse con señales o marcas que faciliten su reconocimiento.

