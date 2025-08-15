Suscribirse

China celebra los primeros juegos mundiales de robots humanoides con pruebas deportivas; más de 500 androides de 16 países

Se trata de la primera competencia mundial que presenta robots con apariencia humana.

Redacción Tecnología
15 de agosto de 2025, 2:26 p. m.
Un robot compite en una carrera de 400 metros durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing el 15 de agosto de 2025. (Foto de ADEK BERRY / AFP)
Un robot compite en una carrera de 400 metros durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing el 15 de agosto de 2025. (Foto de ADEK BERRY / AFP)

Cientos de androides participaron en la primera competencia mundial de robots humanoides, que comenzó este viernes, 15 de agosto, en Pekín, con pruebas que abarcan desde los 100 metros vallas hasta el kungfú.

Los Juegos mundiales de robots humanoides, la primera competencia mundial que presenta robots con apariencia humana, se celebran en el Anillo nacional de patinaje de velocidad de la capital china, construido específicamente para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

Los juegos, en los que participan más de 500 robots de 16 países, incluyen deportes tradicionales como atletismo y baloncesto, así como tareas especializadas entre las que se cuentan la clasificación de medicamentos y limpieza.

Los robots compiten en un partido de fútbol 3X3 durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing el 15 de agosto de 2025. (Foto de ADEK BERRY / AFP)
Los robots compiten en un partido de fútbol 3X3 durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing el 15 de agosto de 2025. (Foto de ADEK BERRY / AFP)

“Creo que en unos 10 años, los robots estarán al mismo nivel que los humanos”, declaró con entusiasmo a AFP Chen Ruiyuan, un espectador de 18 años.

Pero los atletas humanos no tienen motivos para temer todavía a esta nueva competencia.

Un partido de fútbol sala fue uno de los primeros eventos del viernes por la mañana, allí se vio a diez robots del tamaño de un niño, que se desplazaban pesadamente por el campo, a menudo atrapados en un tumulto o cayendo en masa.

Sin embargo, durante una carrera de 1.500 metros, los humanoides de la empresa nacional Unitree salieron a la pista a un ritmo impresionante, superando fácilmente a sus rivales.

Los ingenieros siguen a sus robots mientras compiten en la carrera de 400 metros durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing el 15 de agosto de 2025. (Foto de ADEK BERRY / AFP)
Los ingenieros siguen a sus robots mientras compiten en la carrera de 400 metros durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing el 15 de agosto de 2025. (Foto de ADEK BERRY / AFP)

El robot más rápido observado por AFP, terminó en 6:29:37, muy por debajo del récord mundial masculino de 3:26:00.

El gobierno chino situó a los humanoides en el “centro de su estrategia nacional”, escribió la Federación Internacional de Robótica en un artículo el jueves.

En marzo, Pekín anunció planes para una inversión masiva en startups tecnológicas, incluyendo aquellas en robótica e inteligencia artificial.

El país ya cuenta con el mayor mercado mundial de robots industriales, según estadísticas oficiales, y en abril, Pekín celebró lo que los organizadores denominaron la primera media maratón de robots humanoides del mundo.

*Con información de AFP.

