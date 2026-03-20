El video parece sacado de una escena de película, pero pasó en la vida real.

En un restaurante de la cadena Haidilao, en Cupertino, un robot humanoide que estaba programado para animar a los clientes terminó protagonizando uno de los momentos virales más comentados de la semana.

Lo que empezó como una coreografía terminó en caos, con platos en el suelo, empleados intentando detener la máquina y una avalancha de reacciones en redes.

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Error en sistema de robot provoca incidente durante show

Según reportes de medios como Business Insider y el New York Post, el robot formaba parte del espectáculo del local.

Bailaba, interactuaba con los comensales y aportaba ese toque futurista que muchas cadenas tecnológicas están integrando en sus servicios.

Pero algo falló. En medio de la rutina, el robot continuó moviéndose más allá de lo previsto, comenzó a agitar los brazos de forma errática y terminó golpeando utensilios y derribando objetos cercanos.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en plataformas como X, muestran a varios trabajadores intentando sujetarlo mientras el robot seguía “bailando”, como si no respondiera a las órdenes humanas.

En algunos momentos, incluso parece resistirse a ser detenido, lo que aumentó la sensación de descontrol entre quienes estaban presentes.

Detrás del susto hay una explicación mucho menos cinematográfica.

La propia empresa indicó que el comportamiento del robot se debió a un fallo dentro de su sistema de “modo celebración”, una función preprogramada diseñada para entretener a los clientes durante eventos especiales.

Es decir, no fue una rebelión ni una decisión autónoma, sino un error técnico dentro de una secuencia automatizada.

Aun así, el incidente no pasó desapercibido. En otros reportes se detalla que el robot llegó a lanzar objetos como palillos y a romper vajilla, lo que obligó al personal a retirarlo físicamente del área para evitar daños mayores.

Este tipo de escenas, aunque puntuales, reavivan una discusión que lleva años creciendo: ¿qué tan preparada esta la humanidad para convivir con robots cada vez más complejos, en espacios cotidianos?

🇺🇸 | Un robot humanoide bailarín se descontroló un poco durante una actuación en Cupertino, California, y el personal tuvo que sujetarlo después de que tirara objetos de una mesa.

pic.twitter.com/eoStNwwAa5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 20, 2026

¿Son seguros? Crece debate por robots tras episodio viral

El caso también deja ver una tensión interesante. Por un lado, la industria tecnológica avanza a gran velocidad, integrando robots en restaurantes, aeropuertos y hasta hospitales.

Por otro, estos sistemas todavía dependen de sensores, algoritmos y condiciones muy específicas para funcionar correctamente.

Cuando algo se sale de ese “guion”, el resultado puede ser tan caótico como el que se vio en California.

Expertos en robótica llevan tiempo advirtiendo que uno de los mayores retos no es solo hacer que los robots funcionen bien, sino que fallen de forma segura.

Es decir, que ante cualquier error puedan detenerse de inmediato sin representar un riesgo para las personas.

El problema es que, en entornos reales con mesas, clientes y objetos frágiles, ese margen de error se vuelve mucho más visible.

Para muchos usuarios en redes, fue motivo de risa; para otros, una advertencia.

No tanto por lo que ocurrió, sino por lo que podría pasar cuando estos robots sean más grandes, más fuertes o tengan tareas más críticas.

Por ahora, la escena queda como una mezcla de viral, anécdota tecnológica y recordatorio incómodo.