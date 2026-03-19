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Por primera vez en la historia “arrestaron” a un robot: señora de 70 años tuvo que ser hospitalizada

Un robot protagonizó un episodio sin precedentes en la vía pública.

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Redacción Tecnología
19 de marzo de 2026, 5:30 p. m.
Un robot terminó bajo custodia tras asustar a una mujer mayor.
Un robot terminó bajo custodia tras asustar a una mujer mayor. Foto: X - @CyberRobooo

En una escena que parece sacada de película, un hecho insólito ocurrió en Macao, Hong Kong, pues por primera vez en la historia, un robot terminó bajo custodia policial tras protagonizar un incidente que dejó a una mujer de 70 años en el hospital. El caso, que rápidamente se volvió viral, abrió el debate sobre la convivencia entre humanos y máquinas en espacios públicos.

Un encuentro inesperado que terminó en susto

Todo ocurrió en horas de la noche, cuando un ciudadano caminaba junto a un robot humanoide Unitree G1 por una transitada calle. En ese momento, una mujer de 70 años se detuvo brevemente para revisar su celular; sin embargo, nunca se imaginó lo que vendría después.

Según el reporte del Cuerpo de Policía de Seguridad Pública, el robot humanoide se acercó lo suficiente como para generar una fuerte reacción de alarma.

La mujer, sorprendida por la presencia del robot detrás de ella, comenzó a reclamarle visiblemente alterada, mientras el aparato realizaba movimientos con sus brazos.

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Con todo lo que hay que hacer, ¿por qué molestarme? ¿Estás loco?”, dice la señora en cantonés.

Esta escena fue grabada en video y difundida en redes sociales, donde se escucha a la mujer cuestionar el comportamiento del robot con evidente angustia. Aunque no hubo contacto físico, se indica que el impacto emocional fue suficiente para que solicitara asistencia médica.

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Intervención de autoridades y un caso sin precedentes

Tras lo sucedido, las autoridades intervinieron y escoltaron al robot, marcando lo que sería el primer registro de un “arresto” de este tipo en la ciudad. El hecho fue confirmado por el Cuerpo de Policía de Seguridad Pública, que detalló que la situación fue atendida de manera preventiva.

El insólito caso quedó registrado tras la acción de las autoridades y la pronta recuperación de la adulta mayor.
La policía actuó de forma preventiva y confirmó el singular episodio, sin consecuencias graves para la mujer. Foto: @CyberRobooo

La mujer fue trasladada a un centro médico debido al malestar que experimentó tras el susto. Sin embargo, horas después fue dada de alta sin complicaciones y no presentó ninguna denuncia formal.