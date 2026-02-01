Ciencia

Científicos de la Nasa liberan una IA que permite que cualquier persona pueda 'cazar' nuevos mundos

Una decisión reciente permitió que la búsqueda de exoplanetas deje de ser exclusiva de los laboratorios.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

1 de febrero de 2026, 1:17 p. m.
Una IA entrenada con información espacial logró identificar miles de candidatos en su primera prueba.
Una IA entrenada con información espacial logró identificar miles de candidatos en su primera prueba.

La exploración del espacio ya no es un terreno exclusivo de científicos y telescopios gigantes. Un nuevo avance desarrollado por la Nasa abre la puerta para que cualquier persona interesada pueda participar en la búsqueda de planetas fuera del sistema solar.

Se trata de ExoMiner++, una inteligencia artificial capaz de revisar enormes volúmenes de información astronómica y señalar posibles mundos ocultos entre millones de datos. En su primera prueba, el sistema sorprendió al identificar cerca de 7.000 candidatos a exoplanetas, una cifra que marca un antes y un después en este campo.

Una IA que convierte datos espaciales en posibles planetas

La agencia espacial estadounidense puso a disposición del público una versión mejorada de su sistema de análisis automático, una herramienta creada para revisar la información captada por misiones como Kepler y TESS. Estos telescopios han observado el brillo de miles de estrellas durante años, generando una cantidad de datos tan grande que revisarlos manualmente resulta inviable.

Ahí entra en juego esta nueva inteligencia artificial, que se encarga de detectar patrones en esas observaciones y separar las señales prometedoras de las que no lo son. Gracias a este proceso, la IA puede sugerir cuándo una leve disminución en la luz de una estrella podría estar relacionada con el paso de un planeta frente a ella y cuándo se trata simplemente de ruido o de otro fenómeno espacial.

Científicos analizan un planeta que orbita un púlsar, un entorno casi inexplorado.
Exoplaneta "limón" PSR J2322-2650b. Foto: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

El sistema ya había demostrado su utilidad en el pasado, al ayudar a confirmar cientos de planetas fuera del sistema solar. Sin embargo, esta nueva versión fue entrenada específicamente con información más reciente y amplia, lo que le permitió aumentar de forma notable su capacidad de detección desde el primer ensayo.

Científicos descubren un nuevo planeta con rasgos similares a la Tierra: un detalle clave podría revelar si es habitable

Encontrar nuevos exoplanetas ahora al alcance del público

Uno de los aspectos más llamativos de este avance es que la NASA decidió compartir la herramienta de forma abierta, al estar disponible gratuitamente, investigadores independientes, estudiantes e incluso aficionados con conocimientos básicos pueden explorar los datos y contribuir a confirmar los hallazgos.

La agencia espacial apuesta por la colaboración abierta para revisar miles de señales detectadas.
El acceso libre a esta tecnología permite que más personas participen en la confirmación de posibles exoplanetas. Foto: Getty Images

Al poner esta herramienta al alcance de todos, la agencia espacial busca sumar más ojos al proceso de validación de estos 7.000 exoplanetas detectados. La idea es que personas con formación en análisis de datos o astronomía puedan revisar los miles de hallazgos preliminares y ayudar a determinar cuáles de esos indicios corresponden realmente a nuevos mundos.

