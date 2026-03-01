Científicos piden a estos países prepararse para un eclipse lunar sin precedentes que se teñirá de rojo este 3 de marzo

En la madrugada del 3 de marzo de 2026, la luna llena cambiará de rostro. Durante varias horas, el satélite se deslizará por la sombra de la Tierra y, en algunos rincones del planeta, se teñirá de un rojo cobrizo intenso. Será un eclipse lunar total: uno de esos espectáculos astronómicos que no exigen telescopio ni conocimientos técnicos, apenas paciencia y un cielo despejado.

El fenómeno ocurre cuando la Tierra, el Sol y la Luna quedan alineados. En ese momento, nuestro planeta bloquea la luz solar directa y su sombra comienza a cubrir el disco lunar. El satélite no desaparece; al contrario, adquiere un tono rojizo que le ha valido el apodo de “luna de sangre”.

Ese color surge porque la luz solar que logra alcanzarlo atraviesa antes la atmósfera terrestre, que filtra las longitudes de onda más azules y deja pasar las rojizas. Como explica la NASA, es como si todos los amaneceres y atardeceres del planeta se proyectaran simultáneamente sobre la superficie lunar.

¿Cómo se forma la “luna de sangre”?

El fenómeno avanza por etapas. Primero, la Luna entra en la penumbra, donde el oscurecimiento es leve. Luego comienza la fase parcial: la umbra empieza a cubrir el disco y una porción se vuelve visiblemente más oscura. El punto culminante llega con la totalidad, cuando la Luna queda por completo dentro de la sombra terrestre y adquiere su tono rojizo. Según la NASA, en esta ocasión esa fase comenzará a las 6:04 a. m. ET (11:04 UTC) y durará aproximadamente una hora.

La posibilidad de presenciarla dependerá de la ubicación geográfica. La NASA prevé que la totalidad será visible al atardecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y en la madrugada en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur. En Asia central y buena parte de Sudamérica, el eclipse será solo parcial, mientras que en África y Europa no podrá observarse.

¿Dónde será visible el eclipse del 3 de marzo en Latinoamérica?

En América Latina, la experiencia cambiará de manera notable según dónde se esté. En algunos puntos el espectáculo será pleno; en otros, apenas un matiz en el cielo del amanecer.

En México, el eclipse será total. La fase de totalidad comenzará a las 5:04 a. m. (hora local) y alcanzará su punto máximo a las 5:33 a. m. La Luna se ocultará a las 6:58 a. m., de modo que puede que haya margen suficiente para contemplarla teñida de rojo, aunque hacia el final el cielo empezará a aclarar. Las estadísticas juegan a favor: en Ciudad de México la nubosidad promedio histórica para esa fecha ronda apenas el 9%.

Más al sur, en Bogotá, el fenómeno será más discreto. Allí no se alcanzará la totalidad: solo una parte del disco lunar entrará en la umbra terrestre, por lo que el eclipse será parcial. El máximo local se producirá a las 5:57 a. m., pero la Luna se pondrá casi de inmediato, a las 6:08 a. m., lo que deja una ventana muy estrecha para observarlo. Además, el clima no parece colaborar: la nubosidad promedio en esa época del año alcanza el 78%.

En Santiago de Chile también se verá un eclipse parcial y con el tiempo contado. El máximo está previsto para las 7:31 a. m. y la Luna se pondrá apenas dos minutos después, a las 7:33 a. m. Incluso con cielo despejado —algo relativamente probable, dado que la nubosidad promedio histórica es de alrededor del 10%— la luz del amanecer reducirá notablemente el contraste del fenómeno.

La fase total se presentará minutos antes de que la Luna se oculte en el horizonte. Foto: Getty Images

En Buenos Aires, en cambio, el eclipse será solo penumbral: la Luna atravesará la zona exterior de la sombra terrestre y el oscurecimiento será sutil, difícil de percibir a simple vista. Además, el satélite se ocultará a las 6:41 a. m., y desde la ciudad no llegará a apreciarse una fase parcial del fenómeno.

Para conocer los horarios exactos y las condiciones específicas en cada ciudad, se puede consultar el simulador interactivo de timeanddate.com, que permite ajustar la información a cualquier ubicación.

Consejos para observar el eclipse

No hace falta telescopio ni binoculares para disfrutar del eclipse, aunque ambos pueden enriquecer la experiencia al revelar matices de color y detalles de la superficie lunar.

En buena parte de América Latina será importante contar con un horizonte despejado hacia el oeste, ya que la Luna estará baja y próxima a ocultarse durante el eclipse.

También conviene alejarse de las luces artificiales, aunque el principal desafío será la claridad del amanecer: el aumento progresivo de la luz natural reducirá el contraste del tono rojizo, incluso con cielo despejado.

En los lugares donde la totalidad ocurra todavía bajo un cielo oscuro, el efecto puede ser particularmente llamativo: al disminuir el brillo habitual de la Luna, las estrellas cercanas se harán más visibles de lo normal. Durante ese tramo del fenómeno, el satélite se encontrará en la constelación de Leo, un detalle adicional para quienes disfrutan ubicar referencias en el firmamento.

