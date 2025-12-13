Científicos ponen fin a una teoría mencionada por Elon Musk: “Existe cierta probabilidad de que estemos en una simulación”

La idea de que la existencia humana pueda ser una simulación ha sido proyectado principalmente en películas, series y teorías como el mencionado proyecto Blue Beam, sin embargo, recientemente, Elon Musk volvió a reabrir el tema con un enfoque más cotidiano y ligado a la tecnología actual.

Conocido por su rol en empresas como Tesla y SpaceX, hizo parte de la portada de la revista Time gracias a su influencia en el mundo de la inteligencia artificial y en una conversación reciente, sorprendió con su visión sobre la realidad.

Del videojuego Pong a mundos virtuales hiperrealistas

Durante su participación en el pódcast WTF is, conducido por Nikhil Kamath, Musk planteó una afirmación que mezcla filosofía con videojuegos:

“Existe cierta probabilidad de que estemos en una simulación. Probablemente, una probabilidad bastante alta”.

Elon Musk comparó los simples juegos de los 70 con los actuales mundos virtuales para ilustrar la posibilidad de que nuestra realidad sea simulada. | Foto: Getty Images

El empresario puso como ejemplo la evolución de los videojuegos, comenzando con Pong, aquel clásico de los años 70 donde había que golpear con unos pequeños rectángulos a una pelota y lo contrastó con los universos virtuales modernos, que reproducen paisajes, personajes y dinámicas casi como en la vida real.

Como ha evolucionado todo... este es el icónico videojuego Pong.



Lanzado por Atari en 1972, Pong fue creado por Nolan Bushnell y Allan Alcorn, convirtiéndose en uno de los primeros videojuegos exitosos de la historia.



Este simulador de tenis de mesa enfrentaba a dos… pic.twitter.com/wiGLXs5l6C — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) April 8, 2025

Señaló que, si en apenas unas décadas la humanidad ha logrado crear mundos digitales tan complejos, no sería descabellado imaginar que en el futuro se pueda simular una existencia completa, con escenarios, historias y experiencias tan detalladas como nuestra propia vida.

“Si en medio siglo pasamos de Pong a juegos como Red Dead Redemption 2, ¿quién dice que dentro de mil años no podríamos crear una simulación de la vida completa?”, cuestionó Musk.

La teoría no se queda solo en los videojuegos, pues también incluye realidades virtuales generadas por inteligencia artificial, donde los mundos y las historias se desarrollan sin intervención humana directa.

Científicos ponen fin a una teoría mencionada por Elon Musk

A pesar del entusiasmo de Musk con la teoría de la simulación, la comunidad científica no comparte necesariamente la misma visión, pues en un estudio reciente de la Universidad de Columbia Británica, liderado por el Dr. Mir Faizal y con la colaboración del físico teórico Dr. Lawrence M. Krauss, plantea que la idea de una simulación universal enfrenta un obstáculo fundamental: la realidad, en su nivel más básico, no puede ser codificada.

Según Faizal y Krauss, el universo no puede reducirse a un programa digital debido a su complejidad intrínseca. | Foto: Getty Images

Publicado en la Revista de Aplicaciones de Holografía en Física, el estudio concluyó que cualquier simulación debe seguir reglas algorítmicas, mientras que la esencia más profunda del universo no se presta a una programación de este tipo.