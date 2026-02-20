Tecnología

Desde el celular o el PC: cómo usar Claude en Colombia, la IA que habría sido clave para la captura de Nicolás Maduro

La IA mencionada en la operación contra Maduro ha estado disponible para tareas cotidianas.

Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
20 de febrero de 2026, 5:25 p. m.
Claude, la IA de Anthropic vinculada a la captura de Nicolás Maduro, puede usarse en Colombia desde el celular o el computador.
En los últimos días, se ha hablado de Claude, un modelo de inteligencia artificial creado por la empresa estadounidense Anthropic, tras conocerse que pudo haber jugado un papel en la operación militar con la que Estados Unidos capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

La información fue difundida por varios medios, entre ellos The Wall Street Journal, que cita a fuentes cercanas al caso.

Aunque ni Anthropic ni el Departamento de Defensa de EE. UU. confirmaron públicamente su participación en la misión, el reporte señala que el modelo de IA se empleó a través de la compañía de análisis de datos Palantir Technologies, cuyos sistemas ya forman parte del arsenal tecnológico habitual del Pentágono y de agencias federales.

Qué es Claude y cómo puede usarse desde el celular o la PC

Claude es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial similar a otros asistentes digitales conocidos como Gemini o ChatGPT, pero con características propias desarrolladas por Anthropic.

Fuera del contexto de defensa y sin relacionar a Palantir Technologies, esta herramienta puede ser utilizada por cualquier persona desde un celular o un computador para tareas cotidianas.

El acuerdo de 1.500 millones de dólares aún espera aprobación judicial.
Este sistema de inteligencia artificial puede utilizarse desde el celular o el computador sin requerir equipos especiales. Foto: VCG via Getty Images

Para acceder a Claude no se necesita equipamiento especial, en un celular basta con descargar la aplicación desde las tiendas oficiales como App Store o Google PlayStore o abrir el navegador, entrar a la página oficial de Claude y crear una cuenta. Si ya tiene una sesión de Gmail abierta, la entrada puede ser más rápida.

La firma ofrece diferentes planes de suscripción, incluyendo opciones gratuitas, así como niveles pagos que van desde aproximadamente US $17 al mes hasta opciones más completas alrededor de US $100.

Además de organizar información, el sistema puede apoyar en tareas técnicas como la creación de fragmentos de código.
Entre sus capacidades también destacan la traducción, la generación de ideas y la transcripción de texto a partir de fotografías. Foto: Claude / Semana

Esta IA puede:

  • Redactar y pulir textos o correos
  • Analizar y describir documentos e imágenes
  • Generar lluvia de ideas o traducir textos
  • Transcribir texto a partir de fotos
  • Ayudar a organizar datos o incluso producir fragmentos de código.

Su uso es intuitivo y similar a otros asistentes de IA populares, lo que la ha hecho accesible tanto para profesionales como para usuarios curiosos.

El hecho de que una versión de Claude exista en plataformas móviles y navegadores significa que su acceso no está restringido al ámbito corporativo: cualquier persona interesada puede explorar sus funciones desde su dispositivo personal.

