Suscribirse

Astronomía

El eclipse solar más largo de la historia: la NASA confirma cuándo y dónde se podrá ver

Este evento, que superará a cualquier otro en duración, será visible principalmente en regiones del norte de Sudamérica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
17 de octubre de 2025, 3:51 p. m.
Colombia será testigo del eclipse solar más prolongado de la historia.
Colombia será testigo del eclipse solar más prolongado de la historia. | Foto: Getty Images/Science Photo Libra

El universo alberga una gran variedad de eventos astronómicos extraordinarios que ocurren en periodos irregulares; algunos se presentan de manera recurrente, mientras que otros solo han sido registrados una vez a lo largo del tiempo.

Ahora, luego de un análisis a miles de registros astronómicos que abarcan más de doce milenios, la NASA logró determinar con precisión cuál será el eclipse solar total más prolongado jamás documentado.

De acuerdo con las proyecciones de la agencia, el 16 de julio de 2186 la Luna se interpondrá frente al Sol durante un lapso extraordinario de 7 minutos y 29 segundos. Este evento, que superará a cualquier otro en duración, será visible principalmente en regiones del norte de Sudamérica, donde la oscuridad diurna ofrecerá un espectáculo sin precedentes.

Tierra desde el espacio que muestra el efecto del día en la noche con las luces de la ciudad que se muestran en el lado oscuro
La NASA logró determinar con precisión cuál será el eclipse solar total más prolongado jamás documentado. | Foto: Getty Images

Mediante la aplicación de las leyes del movimiento de Newton, los investigadores consiguieron calcular con exactitud la trayectoria y velocidad de cada uno en el espacio, logrando una representación precisa de su interacción. Gracias a ello, se descubrió que, durante el eclipse previsto para el año 2186, la sombra lunar permanecerá sobre la superficie terrestre por un periodo inusualmente prolongado, mucho más de lo que ocurre en los eclipses comunes.

Aunque todavía faltan más de cien años para que ocurra este fenómeno, países como Colombia, junto con Venezuela y Guyana, quedarán en el centro de este acontecimiento histórico que, según los expertos, no volverá a repetirse en miles de años.

Contexto: Estrenan un canal disponible en Colombia que presenta en vivo a la Tierra: “una nueva forma de experimentar”

Para esa fecha, alrededor de las once de la mañana, el cielo colombiano será testigo de una transformación única: el brillo solar desaparecerá y una penumbra envolverá la tierra durante varios minutos que parecerán eternos.

Lo que para muchos será solo un fenómeno astronómico, para la ciencia representará una oportunidad excepcional para estudiar con mayor detalle la dinámica entre el Sol, la Luna y la Tierra.

Además, el análisis realizado por la NASA se fundamenta en complejos modelos matemáticos que combinan la geometría celeste y la mecánica orbital de la Tierra y la Luna, ambos cuerpos en constante movimiento alrededor del Sol bajo el influjo de sus campos gravitacionales.

Los eclipses solares ocurren entre dos y cuatro veces al año, pero no en todas partes del mundo. Esto se explica porque la órbita de la Luna está inclinada cinco grados respecto al plano de la Tierra, lo que impide una alineación mensual.
Los eclipses solares ocurren entre dos y cuatro veces al año, pero no en todas partes del mundo. | Foto: Agencia 123rf

Lo sorprendente es que este fenómeno no solo será excepcional por su duración, sino también por su rareza en la línea del tiempo cósmico. Los registros históricos y simulaciones astronómicas indican que no se ha producido un eclipse solar tan largo desde antes del 4000 a.C., y que no volverá a repetirse uno similar hasta el año 8000.

De hecho, superará por apenas dos segundos al récord registrado en el 743 a.C., considerado hasta ahora el más extenso de la historia. Esta precisión en los cálculos, posible gracias a los modelos orbitales, permite a los científicos anticipar con exactitud milimétrica los eclipses de los próximos milenios y estudiar cómo su duración ha variado a lo largo de doce mil años de observación.

Contexto: La región del planeta donde el campo magnético se debilita: ¿podría afectar la vida en la Tierra?

¿Cuáles son los tipos de eclipses solares?

Existen cuatro categorías principales de eclipses solares:

  • Total, cuando la Luna oculta por completo la superficie visible del Sol.
  • Parcial, cuando la Luna tapa únicamente una fracción del disco solar.
  • Anular, cuando la Luna se ubica frente al Sol pero no lo cubre por completo, dejando visible un brillante aro luminoso conocido como “anillo de fuego”.
  • Híbrido, cuando el fenómeno se percibe como un eclipse total en ciertas zonas del planeta y como anular en otras.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video: las protestas se agudizan en Chicago entre gases lacrimógenos y detenidos por redadas migratorias de ICE

2. Gustavo Petro se sacó la espina y reveló detalles de la alocución que, según él, fue censurada: “Quiero hacerla”

3. Nueva York prueba “el pavimento frío” para enfrentar las olas de calor

4. Directivo confirma el primer amistoso de Cristiano Ronaldo en Latinoamérica: ¿Y Colombia?

5. Luis Díaz: DT del Dortmund se alarma por enfrentarlo; en un día sabrá su suerte en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Eclipse solarAstronomiaNASA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.