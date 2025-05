El electrodoméstico que no debería desconectar, incluso cuando esté apagado, porque puede sufrir daños en la pantalla

Ante este panorama, una de las medidas más comunes para mitigar el incremento en el consumo eléctrico consiste en desconectar ciertos dispositivos durante algunos momentos del día, como al salir de casa o antes de dormir. Sin embargo, esta práctica no resulta efectiva con todos los electrodomésticos.

Aunque se trata de un consumo mínimo, muchas personas optan por desconectar sus televisores cuando no están en uso. No obstante, esta no siempre es una práctica recomendada. Incluso cuando el equipo se apaga desde el control remoto, sigue recibiendo una pequeña cantidad de energía que permite ejecutar tareas esenciales, como la recepción de actualizaciones de software o la sincronización con otros dispositivos del hogar. Al cortar completamente la alimentación eléctrica, estas funciones se interrumpen, lo que puede afectar el rendimiento del equipo o provocar fallos al volver a encenderlo.