¿El fenómeno se vivirá en Colombia? Listado de países donde se verá el eclipse más largo del mundo; quedarán sumidos en la oscuridad

El 2 de agosto de 2027, el mundo podrá presenciar un espectáculo astronómico en el cual un eclipse solar dejará algunas regiones en la oscuridad por seis minutos. Este fenómeno, señalado por expertos como uno de los más extensos en la historia, ha generado gran expectativa tanto entre científicos como entre el público general.

La NASA confirmó que la sombra de la Luna recorrerá una franja de aproximadamente 258 kilómetros de ancho y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre, pero la cuestión es que solo 10 países serán los afortunados de ver e extenso eclipse.

Países que serán testigos del eclipse total

Según los mapas de trayectoria de la NASA, solo diez naciones podrán experimentar la totalidad del eclipse, cuando la Luna bloquee por completo la luz solar.

La línea central roja indica el camino exacto que seguirá la sombra de la Luna. (Mapa del trayecto del eclipse) | Foto: NASA / OpenFreeMap / OpenMapTiles Datos de OpenStreetMap

Entre ellas se encuentran:

Arabia Saudita

Argelia

Egipto

España

Libia

Marruecos

Somalia

Sudán

Túnez

Yemen

El fenómeno se desarrollará en horario matutino, aproximadamente entre las 8:00 y las 10:00 horas locales. Algunas regiones dentro de esta franja quedarán completamente a la sombra, mientras que otras solo percibirán un oscurecimiento parcial del Sol.

Colombia quedará fuera de la sombra total

Aunque el evento despertará la atención global, Colombia no estará incluida en la trayectoria de totalidad, el eclipse no llegará a territorio americano, por lo que desde Colombia solo se podrá seguir de manera virtual o a través de transmisiones en línea.

La NASA advierte que mirar el Sol sin protección especializada puede causar daños oculares inmediatos. | Foto: Getty Images

La NASA advierte que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños graves e inmediatos a la vista:

“Los anteojos para eclipses NO son gafas de sol comunes: sin importar lo oscuras que sean, las gafas de sol comunes no son seguras para observar el Sol. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2″, recomendó la NASA.