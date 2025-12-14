Suscribirse

El método de guardar contactos como ‘AA’ ya no sirve de nada: esta sería la nueva técnica que lo está reemplazando

Debido al avance que han tenido los celulares en los últimos años, algunas estrategias para guardar contactos han quedado atrás, siendo reemplazadas ahora por funciones integradas en los dispositivos.

Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
14 de diciembre de 2025, 12:37 p. m.
Foto: Getty Images

Los teléfonos celulares se han consolidado como una herramienta indispensable en la vida cotidiana, no solo por su capacidad para facilitar la comunicación, sino también por ofrecer una amplia variedad de funciones que permiten el entretenimiento, el acceso a información y mucho más.

Entre las opciones más utilizadas a lo largo de los años se encuentran las llamadas telefónicas, una forma de comunicación versátil que, a pesar de la popularidad de las aplicaciones de mensajería, sigue siendo la preferida por muchos, mientras que otros optan por las llamadas en video.

Con el tiempo, los usuarios han desarrollado ciertas prácticas para simplificar su uso, como la forma de guardar contactos. Un ejemplo clásico ha sido almacenar a familiares o contactos de emergencia con la abreviatura “AA”. La idea era simple: al ser las primeras letras del abecedario, estos contactos aparecían primero en la lista, facilitando su localización en momentos de necesidad.

Nueva modalidad de estafa con llamadas fantasma.
Foto: Secretaría de Seguridad

Sin embargo, esta práctica ha ido quedando en desuso debido a la evolución de los celulares inteligentes. Según el portal eleconomista.es, el “truco del AA” era eficaz en los primeros equipos móviles y agendas digitales básicas, donde las funciones de búsqueda eran limitadas y la organización dependía casi exclusivamente del orden alfabético.

Contexto: El objeto que no debería estar cerca del router wifi en diciembre porque causa intermitencias y lentitud en la conexión

Hoy, los smartphones modernos permiten buscar contactos escribiendo cualquier parte del nombre e incluso reconocen apodos, números o direcciones de correo electrónico. Los asistentes de voz facilitan aún más esta tarea, localizando un contacto con solo pronunciar su nombre.

Otro factor clave es la protección de los datos. En los primeros celulares, la ausencia de contraseñas y de información sensible permitía usar métodos como el “AA” sin riesgos. Con los smartphones actuales, bloqueados y cargados de datos personales, este truco ha perdido eficacia. No obstante, todavía puede ser útil para destacar contactos frecuentes en la agenda.

La memoria del celular puede llenarse con el paso del tiempo.
Foto: Getty Images

Además, los dispositivos modernos incluyen la opción de añadir contactos de emergencia accesibles incluso cuando el teléfono está bloqueado, cumpliendo así la función que en su momento desempeñaba el tradicional “AA”.

Contactos LlamadasCelular

Redacción Tecnología
Lo que en 2023 evidenció fallas evidentes hoy sirve para medir el avance del video generado por máquinas.

El perturbador video de Will Smith que inquietó a internet y hoy es referencia de la evolución IA: “prueba del espagueti”

En Android y iPhone, el ajuste se puede cambiar fácilmente desde el menú de configuración.

Si este aviso le aparece constantemente en su iPhone, desactive esta función para eliminarlo y evitar interrupciones

Redacción Tecnología

