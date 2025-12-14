El método de guardar contactos como ‘AA’ ya no sirve de nada: esta sería la nueva técnica que lo está reemplazando

Los teléfonos celulares se han consolidado como una herramienta indispensable en la vida cotidiana, no solo por su capacidad para facilitar la comunicación, sino también por ofrecer una amplia variedad de funciones que permiten el entretenimiento, el acceso a información y mucho más.

Entre las opciones más utilizadas a lo largo de los años se encuentran las llamadas telefónicas, una forma de comunicación versátil que, a pesar de la popularidad de las aplicaciones de mensajería, sigue siendo la preferida por muchos, mientras que otros optan por las llamadas en video.

Con el tiempo, los usuarios han desarrollado ciertas prácticas para simplificar su uso, como la forma de guardar contactos. Un ejemplo clásico ha sido almacenar a familiares o contactos de emergencia con la abreviatura “AA”. La idea era simple: al ser las primeras letras del abecedario, estos contactos aparecían primero en la lista, facilitando su localización en momentos de necesidad.

Hoy en día, guardar contactos con “AA” ya no ofrece la misma ventaja que antes. | Foto: Secretaría de Seguridad

Sin embargo, esta práctica ha ido quedando en desuso debido a la evolución de los celulares inteligentes. Según el portal eleconomista.es, el “truco del AA” era eficaz en los primeros equipos móviles y agendas digitales básicas, donde las funciones de búsqueda eran limitadas y la organización dependía casi exclusivamente del orden alfabético.

Hoy, los smartphones modernos permiten buscar contactos escribiendo cualquier parte del nombre e incluso reconocen apodos, números o direcciones de correo electrónico. Los asistentes de voz facilitan aún más esta tarea, localizando un contacto con solo pronunciar su nombre.

Otro factor clave es la protección de los datos. En los primeros celulares, la ausencia de contraseñas y de información sensible permitía usar métodos como el “AA” sin riesgos. Con los smartphones actuales, bloqueados y cargados de datos personales, este truco ha perdido eficacia. No obstante, todavía puede ser útil para destacar contactos frecuentes en la agenda.

Los smartphones modernos permiten buscar contactos de forma rápida. | Foto: Getty Images