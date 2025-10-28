El país de Latinoamérica que busca ser potencia en inteligencia artificial con la instalación de esta infraestructura tecnológica

Una carta de intención para construir un megacentro de datos para inteligencia artificial en la Patagonia argentina, el primero de su tipo en América Latina, anunció a principios de octubre el gobierno de Javier Milei.

El proyecto bajo el nombre de Startgate Argentina y en sociedad con la empresa local Sur Energy, supondrá una inversión de 25.000 millones de dólares, precisó la presidencia en un comunicado.

El proyecto se enmarca en una política de incentivos a la inversión extranjera con amplios beneficios fiscales y aduaneros por 30 años que lanzó Milei en 2024 para sectores estratégicos.

El anunció fue realizado luego de una reunión que mantuvo Milei con directivos de OpenAI y Sur Energy.

El centro de datos se proyecta con una escala suficiente “capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW”, sostuvo presidencia.

Ni su localización exacta ni la fecha de inicio del proyecto fueron informados.

El proyecto había sido adelantado por Sam Altman, director general de OpenAI.

El proyecto Stargate Argentina, con inversiones en varios países, implica unos 500.000 millones de dólares en inversiones en nuevos centros de datos.

En una reciente entrevista con la AFP, Fidji Simo, número dos de la empresa OpenAI, rechazó que las faraónicas inversiones en infraestructura de inteligencia artificial puedan convertirse en una burbuja, y las definió como “la nueva realidad” para satisfacer la demanda de los usuarios.

“Se trata de una inversión masiva en la potencia de cálculo en momentos en que carecemos desesperadamente de ella para muchos usos que la gente quiere”, dijo Simo.

“Creo que el mundo realmente va a cambiar y darse cuenta de que la potencia de cómputo es el recurso más estratégico”, agregó.

OpenAI. | Foto: NurPhoto via Getty Images

ChatGPT Atlas, el nuevo buscador que le ‘monta’ competencia a Google

OpenAI, creador del ChatGPT, anunció la semana pasada el lanzamiento de su navegador de búsqueda Atlas, que aprovecha su popular modelo de inteligencia artificial (IA) para competir directamente con Google Chrome.

“Este es un navegador web impulsado por IA y desarrollado en torno al ChatGPT”, declaró el director general de la compañía, Sam Altman, en una presentación transmitida en directo.

Este navegador, inicialmente disponible solo para el sistema operativo macOS de Apple, integra ChatGPT en una barra lateral, lo que permite a la IA generativa escanear la página web consultada y proporcionar ayuda contextual, sin tener que copiar y pegar entre pestañas.

ChatGPT Atlas también ofrece la posibilidad de dejar que el asistente de IA se encargue de la navegación, controle el cursor y realice acciones concretas como reservar un vuelo, rellenar un formulario o editar un documento.