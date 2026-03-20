OpenAI prepara una “superapp” que integrará varias herramientas: así transformará la inteligencia artificial

Con los avances de la tecnología, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta importante en la realización de diversas actividades diarias de los usuarios. Ante esto, OpenAI está planeando unificar ChatGPT, la aplicación Codex y su navegador web Atlas en una “superaplicación” para ordenador para simplificar la experiencia del usuario y reducir la fragmentación.

Según informó el periódico estadounidense The Wall Street Journal, los directivos de OpenAI esperan que la unificación de sus productos en una sola aplicación les permita optimizar sus recursos y competir aún más con empresas como Anthropic.

Los usuarios pueden elegir si desean que ChatGPT recuerde sus conversaciones. Foto: Anadolu via Getty Images

Este cambio estará supervisado por la jefa de Aplicaciones de la empresa, Fidji Simo, que se centrará en ayudar al equipo de ventas a comercializar esta nueva aplicación y que contará con la ayuda del presidente de OpenAI, Greg Brockman, según un comunicado de un portavoz de la compañía al medio.

“Las empresas atraviesan fases de exploración y fases de reorientación; ambas son cruciales. Pero cuando las nuevas apuestas empiezan a dar resultado, como estamos viendo ahora con Codex, es fundamental redoblar la apuesta y evitar distracciones”, ha publicado Simo en la red social X.

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Según OpenAI, esta “superaplicación” se centrará en la creación de capacidades de IA agéntica para que los sistemas de IA puedan trabajar de forma autónoma para realizar tareas como escribir software o analizar datos.

Actualmente, OpenAI cuenta con el modelo de IA ChatGPT desde 2022, uno de los más populares del sector, cuya última actualización ha llegado esta semana con las versiones GPT-5.4 mini y nano.

Open AI presentó su nueva herramienta. Foto: El País

Por otra parte, la compañía presentó Codex el pasado mes de mayo como un agente de ingeniería de software basado en la nube para trabajar tareas en paralelo, impulsado por el modelo codex-1. Por último, OpenAI también se introdujo en el mercado de los navegadores web con ChatGPT Atlas, que lleva la experiencia del popular chatbot a la navegación por internet para competir con Google.

*Con información de Europa Press.