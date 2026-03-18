GPT-5.4 mini y nano: los nuevos modelos de IA de OpenAI que ‘prometen’ mayor velocidad, eficiencia y capacidades avanzadas

OpenAI ha ampliado la familia de su modelo de inteligencia artificial GPT-5.4 con las versiones mini y nano, que incorporan algunas de sus capacidades avanzadas en formatos más rápidos y eficientes. Entre estas funciones se incluyen la comprensión multimodal, la búsqueda web y el control del ordenador; en el caso de la versión mini, además, están disponibles de forma gratuita.

La compañía liderada por Sam Altman presentó GPT-5.4 a comienzos de marzo como su modelo más avanzado hasta la fecha y el primero en ofrecer capacidades nativas de uso informático. Esto significa que permite a los agentes ejecutar flujos de trabajo en aplicaciones de manera autónoma, facilitando así el control directo de un ordenador.

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Ahora, OpenAI introduce GPT-5.4 mini y nano, sus modelos compactos más avanzados, diseñados para gestionar grandes volúmenes de trabajo con rapidez y eficiencia, así como para ejecutar tareas mediante agentes y subagentes, integrando varias de las capacidades del modelo principal.

En el caso de GPT-5.4 mini, se han mejorado aspectos como la programación, el razonamiento, la comprensión multimodal y el uso de herramientas frente a su predecesor, GPT-5 mini. Como resultado, puede operar a más del doble de velocidad en la ejecución de tareas, según la compañía.

Gracias a esta combinación de velocidad y rendimiento, GPT-5.4 mini está orientado a escenarios en los que la latencia influye directamente en la experiencia del usuario. Por ejemplo, resulta especialmente útil en asistentes de programación que requieren respuestas inmediatas, subagentes que deben completar tareas de apoyo en poco tiempo o aplicaciones multimodales que analizan imágenes en tiempo real.

Esto se debe a que, al ser un modelo más ligero que GPT-5.4, puede responder con mayor rapidez sin sacrificar precisión y eficacia, a diferencia de los modelos más grandes, que requieren más recursos y tiempo de procesamiento.

La compañía de Sam Altman sorprendió al revelar que ChatGPT podría convertirse en el eje de la próxima revolución tecnológica. Foto: NurPhoto via Getty Images

OpenAI sorprende con modelos más veloces y accesibles para todos

OpenAI ha destacado que GPT-5.4 mini se aproxima al rendimiento del modelo completo en diversas evaluaciones, como SWE-Bench Pro y OSWorld-Verified.

En parte, esto es posible gracias a sus capacidades multimodales, que le permiten trabajar tanto con texto como con imágenes. Asimismo, admite el uso de herramientas, llamadas a funciones, búsqueda en la web y en archivos, y también puede controlar el equipo directamente. Todo ello con una ventana de contexto de hasta 400.000 tokens.

Por ejemplo, el modelo puede interpretar rápidamente capturas de pantalla de interfaces de usuario y completar tareas relacionadas con el uso del ordenador de forma ágil.

Con este lanzamiento, OpenAI acerca estas capacidades a un público más amplio. GPT-5.4 mini está disponible en la aplicación Codex, en extensiones de entornos de desarrollo (IDE) y en la web, además de haberse incorporado a los planes Gratuito y Go de ChatGPT.

En la práctica, los usuarios podrán acceder a estas funciones a través de la opción “Thinking” en el menú de ChatGPT. En el caso de los usuarios de pago, esta versión mini se ofrece como alternativa cuando se alcanza el límite de uso de GPT-5.4 Thinking.

OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones. Foto: Getty Images

OpenAI presentó GPT-5.4 nano

Por su parte, OpenAI también ha presentado GPT-5.4 nano, la versión más pequeña y rápida de la familia, diseñada específicamente para tareas donde la velocidad y el coste son prioritarios.

La compañía ha señalado que este modelo supone una mejora significativa frente a GPT-5 nano y resulta especialmente eficaz en tareas como clasificación, extracción de datos, ordenación por relevancia y ejecución de subagentes para funciones de apoyo más sencillas.

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Finalmente, OpenAI ha detallado que GPT-5.4 nano está disponible únicamente a través de la API, con un coste de 0,20 dólares por millón de tokens de entrada y 1,25 dólares por millón de tokens de salida.

*Con información de Europa Press