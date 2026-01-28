Tecnología

OpenAI lanza nueva herramienta para la colaboración científica: así funcionará

Prism ya está disponible a nivel global y de forma gratuita, por lo que cualquier persona con una cuenta de ChatGPT.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 12:40 a. m.
OpenAI ha lanzado Prism, su nuevo espacio para potenciar la investigación, redacción y colaboración científica, con la integración de su modelo más avanzado GPT-5.2.
La compañía ha subrayado la importancia que está teniendo el impulso de la IA en los avances de la ciencia, ayudando al razonamiento, a acelerar el análisis de experimentos o a “ampliar los límites de las matemáticas”.

Sin embargo, también ha puesto sobre la mesa la fragmentación que existe actualmente con las herramientas que utilizan diariamente los investigadores, que alternan entre editores, archivos PDF o compiladores LaTeX, que no están conectados entre sí.

Bajo este marco, OpenAI ha presentado Prism, un nuevo área de trabajo pensada para facilitar la redacción y colaboración científica, impulsado por el modelo más avanzado de razonamiento matemático y científico de la compañía, GPT-5.2, que estará integrado directamente en el flujo de trabajo.

Concretamente, como ha detallado la compañía en un comunicado, Prism reunirá capacidades de redacción, revisión, colaboración y preparación para publicaciones científicas en un mismo espacio, que estar basado en Crixet, una plataforma alojada en la nube y nativa de LaTex, esto es, un sistema de composición tipográfico para dar formato a documentos científicos.

Como resultado, los investigadores podrán disponer de IA avanzada dentro de su proyecto, ya que tendrá acceso a la estructura del artículo, las ecuaciones o las referencias y el contexto circundante, en lugar de utilizar la IA como una herramienta independiente.

Asimismo, podrán chatear con GPT-5.2 Thinking, para explorar ideas, probar hipótesis y analizar problemas, así como buscar e incorporar literatura y contexto relevantes, reorganizar y analizar ecuaciones, colaborar con un número ilimitado de coautores y asesores en tiempo real o utilizar la edición por voz, entre otras opciones.

Con todo ello, Prism ya está disponible a nivel global y de forma gratuita, por lo que cualquier persona con una cuenta de ChatGPT puede comenzar a utilizarlo para llevar a cabo investigaciones o proyectos científicos. OpenAI ha detallado igualmente que, más adelante, ofrecerá funciones de IA más potentes mediante planes de pago de ChatGPT.

OpenAI ha presentado ‘OpenAI Education for Countries’ (Educación para los países), una iniciativa con la que pretende frenar la brecha digital entre países introduciendo herramientas con inteligencia artificial (IA) enfocadas al ámbito educativo en colegios y universidades.

Este programa llega como un avance de ‘OpenAI for Countries’, presentado en mayo, con el que la compañía busca “apoyar a los países de todo el mundo para desarrollar una IA basada en principios democráticos”.

OpenAI ha explicado que, con ‘OpenAI Education for Countries’ trabajará de forma conjunta con gobiernos e instituciones con el fin de personalizar el aprendizaje, reducir la carga administrativa y apoyar la formación laboral de los estudiantes en materia de IA.

El programa tiene varios puntos clave, como ha detallado en un comunicado. El primero es el acceso a herramientas como ‘ChatGPT Edu’, ‘GPT-5.2’, ‘modo estudio’ o ‘canvas’. También abarca investigaciones sobre cómo la IA puede reforzar el aprendizaje y afecta a la productividad de los docentes. Además, OpenAI ofrecerá certificaciones a través de la ‘OpenAI Academy’.

Estonia, Grecia, Italia, Jordania, Kazajistán, Eslovaquia, Trinidad y Tobago y Emiratos Árabes Unidos son los primeros países en los que se implementará ‘OpenAI Education for Countries’. De hecho, herramientas como ‘ChatGPT Edu’ ya se está utilizando en escuelas e institutos de Estonia, llegando a más de 30.000 estudiantes, profesores e investigadores.

Con información de Europa Press

