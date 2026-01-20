Mientras OpenAI se prepara para un año clave, marcado por expectativas de nuevas funciones en ChatGPT y versiones que apuntan al desarrollo de un posible producto físico con diseño de Jony Ive, una advertencia ha encendido el miedo por el futuro de la compañía.

Un analista financiero y experto en inteligencia artificial aseguró que la empresa podría quedarse sin fondos en un plazo aproximado de 18 meses, una situación que, de concretarse, pondría en entredicho la continuidad de su actual modelo de negocio y abriría interrogantes sobre el futuro de la herramienta.

La advertencia fue formulada por Sebastián Mallaby, economista y analista especializado en tecnología, en declaraciones a The New York Times.

Según su análisis, el principal problema de OpenAI no está en la calidad de su tecnología ni en la ambición de sus desarrollos, sino en la estructura de financiación que sostiene a la empresa en medio de una competencia cada vez más intensa en el sector de la inteligencia artificial.

Mallaby plantea que la carrera por liderar la inteligencia artificial generativa obliga a las compañías a asumir costos elevados en infraestructura, entrenamiento de modelos, talento especializado y desarrollo continuo de productos.

En el caso de OpenAI, esos gastos recaen sobre un negocio cuya principal fuente de ingresos proviene de las suscripciones a sus herramientas, entre ellas ChatGPT y otros productos derivados como Sora.

A diferencia de gigantes tecnológicos como Google o Microsoft, OpenAI no cuenta con un portafolio diversificado de negocios. No dispone de ingresos consolidados por publicidad, ni de una línea propia de hardware de consumo, ni de servicios empresariales masivos que permitan compensar las inversiones en inteligencia artificial.

Esa diferencia, según el analista, deja a la compañía en una posición más vulnerable frente a los ciclos de inversión y a la necesidad constante de recurrir a capital externo para sostener su crecimiento.

OpenAI obtiene ingresos de los usuarios que pagan planes premium de ChatGPT y otros servicios avanzados. Sin embargo, de acuerdo con el análisis, una parte significativa de los usuarios opta por la versión gratuita, pese a las limitaciones, en lugar de pagar una suscripción mensual que puede superar los 20 dólares.

Esa dinámica, según el experto, reduce el flujo de ingresos recurrentes y obliga a la compañía a depender de rondas de financiación para seguir operando y desarrollando nuevos modelos.

El propio Mllaby advierte que, si esa situación se mantiene, OpenAI podría enfrentarse en ese lapso a un escenario de falta de fondos para sostener su ritmo de innovación.