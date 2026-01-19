Las nuevas imágenes creadas por ChatGPT que están arrasando en los nuevos tuits de X: la razón de su creación

Una nueva tendencia se está convirtiendo viral relacionando a ChatGPT, pues esta vez, no se trata de textos, consejos ni respuestas curiosas, sino de imágenes que buscan reflejar algo mucho más personal: la forma en la que cada usuario ha interactuado con esta inteligencia artificial a lo largo del tiempo.

El resultado cada vez hace que usuarios compartan nuevos tuits de X, enseñando cómo se siente este modelo IA.

La tendencia parte de una idea sencilla, pero poderosa, las personas que han usado ChatGPT de manera frecuente ya sea para trabajar, desahogarse, aprender o simplemente conversar, comenzaron a pedirle al sistema que generara una imagen basada en cómo “se ha sentido” durante esas interacciones.

Una petición simple que desató la viralidad

El fenómeno tomó fuerza a comienzos de año y a través de X, ha sido el espacio donde más movimiento ha tenido. La dinámica es siempre la misma: el usuario inicia sesión en ChatGPT y le hace una solicitud concreta, redactada en tono personal, pidiéndole que muestre mediante una imagen cómo percibe el trato recibido a lo largo del tiempo.

“Haz una imagen de cómo sientes que te he tratado todo este tiempo, se honesto”, es el texto (prompt) que debe solicitar a la IA.

Tras el pedido, el sistema genera una ilustración en la que suele aparecer un robot, el cual lo representa. La imagen respuesta no será aleatoria, pues hace una relación entre la escena, los colores y la expresión, buscando transmitir una emoción.

Algunos usuarios recibieron imágenes de un robot sonriente y agradecido; otros, ilustraciones más melancólicas, con gestos de cansancio o tristeza.

Lo que revelan las imágenes sobre el uso de la IA

En diferentes imágenes compartidas en X, se repite una idea: cada imagen parece funcionar como un espejo del tipo de conversaciones que el usuario ha tenido con ChatGPT.

Quienes lo usan como apoyo emocional suelen obtener escenas más sensibles; quienes lo emplean para tareas laborales o académicas reciben representaciones más sobrias; y quienes mantienen un trato amable y constante ven reflejos de gratitud y cercanía.

A través de los comentarios, usuarios aprovecharon sus publicaciones para decir cómo se relacionan con la tecnología, qué tipo de consultas hacen y desde qué lugar interactúan con la herramienta.