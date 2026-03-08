Día de la mujer

Feliz día de la mujer en Colombia: imágenes inspiradoras para enviar a través de WhatsApp este 8 de marzo

En estas fechas especiales, muchos usuarios buscan maneras creativas de enviar mensajes al círculo de mujeres que los rodea.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
8 de marzo de 2026, 11:30 a. m.
Con la llegada de esta fecha, miles de personas aprovechan los mensajes para destacar y agradecer a las mujeres que forman parte de su vida cotidiana.
Con la llegada de esta fecha, miles de personas aprovechan los mensajes para destacar y agradecer a las mujeres que forman parte de su vida cotidiana. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que se recuerda en Colombia y en distintos países del mundo. Más allá de celebrarlo, este día nació como una oportunidad para destacar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, así como para reflexionar sobre los avances alcanzados y los retos que aún persisten en diferentes sociedades.

Durante esta jornada se realizan marchas, actividades culturales, foros y campañas orientadas a visibilizar problemáticas como la violencia de género, las brechas en el acceso a oportunidades y la limitada participación femenina en espacios de decisión.

La conmemoración también permite reconocer los logros obtenidos tras décadas de movilización social y de esfuerzos impulsados por organizaciones, colectivos y liderazgos femeninos en todo el mundo.

Desde la verificación de actualizaciones hasta la gestión de grabaciones, cada paso está diseñado para optimizar la interacción digital.
El Día de la Mujer se celebra cada año el 8 de marzo. Foto: Getty Images

En medio de esta fecha, muchas personas buscan formas de expresar reconocimiento y afecto hacia quienes forman parte de su entorno. Por ello, se ha vuelto común compartir dedicatorias mediante imágenes dirigidas a parejas, madres, hijas o amigas, especialmente a través de WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en la actualidad.

Tecnología

Feliz día de la mujer 2026: frases para dedicar a familiares y amigas vía WhatsApp

Tecnología

X, la red social de Elon Musk, anunció actualizaciones para su sistema de suscripciones: así funcionarán los hilos exclusivos

Tecnología

Los cráneos ‘alienígenas’ que desconcertaron a expertos: la práctica que explicó la verdadera razón detrás de su extraña forma

Tecnología

Antes de instalar una aplicación, revise si cumple con estos requisitos para evitar que roben todas sus cuentas bancarias

Tecnología

Si quiere bloquear los anuncios en su televisor, haga este pequeño ajuste para quitarlos de la pantalla

Tecnología

Dejar el celular cargando toda la noche: el detalle clave que muchos no consideran y puede dañar la batería

Tecnología

¿Adiós al control remoto? El nuevo sistema que permitirá manejar el televisor sin necesidad de tocar un solo botón

Turismo

Dos sitios de interés en Medellín que conmemoran el Día de la Mujer con entradas gratuitas y descuentos especiales

Nación

Elecciones cambian la agenda del 8M en Colombia: puntos de encuentro, fechas y horarios en diferentes ciudades

Arcadia

Día de la mujer: ¿cuál es su origen y por qué se conmemora cada 8 de marzo?

Este tipo de contenidos permite transmitir mensajes claros y emotivos en pocos segundos. Una fotografía acompañada de una frase inspiradora puede resumir ideas como respeto, admiración o apoyo a la igualdad.

Feliz día de la mujer 2026: frases para dedicar a familiares y amigas vía WhatsApp

Para encontrar material de buena calidad, algunos usuarios recurren a plataformas digitales que ofrecen ilustraciones y fotografías gratuitas creadas por diseñadores. Entre las más utilizadas se encuentran Canva o Pinterest, donde es posible hallar desde composiciones artísticas hasta imágenes simbólicas con flores, retratos femeninos, pancartas de marchas o frases motivadoras.

Aquí algunas opciones de fotos para mandar por WhatsApp

Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer.
Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer. Foto: Canva @bibitemplates
Imágenes para compartir el Día de la Mujer.
Imágenes para compartir el Día de la Mujer. Foto: Andrea Trujillo-Canva
Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer.
Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer. Foto: Canva-@jaclinolivares
Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer.
Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer. Foto: Canva @bibitemplates
Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer.
Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer. Foto: Canva @cysdesign

No obstante, enviar imágenes no es la única forma de sumarse a la conmemoración desde esta aplicación. Existen otras alternativas para expresar mensajes significativos en la fecha.

Una opción más cercana consiste en enviar notas de voz con palabras de reconocimiento o gratitud. También es posible crear videos breves que incluyan fotografías, frases o recuerdos compartidos, los cuales pueden enviarse directamente por WhatsApp y suelen generar un impacto emotivo en quien los recibe.

Por otra parte, los Estados de la aplicación se han convertido en un espacio frecuente para participar en la conversación sobre el 8 de marzo. Allí se publican reflexiones, frases inspiradoras o fotografías que resaltan el papel de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

Más de Tecnología

Frases emotivas, inclusivas y personalizadas para celebrar el 8 de marzo.

Feliz día de la mujer 2026: frases para dedicar a familiares y amigas vía WhatsApp

La plataforma presentó una actualización que incluye herramientas para ayudar a los creadores a aumentar sus suscriptores.

X, la red social de Elon Musk, anunció actualizaciones para su sistema de suscripciones: así funcionarán los hilos exclusivos

La apariencia de cráneos alargados resultó extraña desde la perspectiva europea.

Los cráneos ‘alienígenas’ que desconcertaron a expertos: la práctica que explicó la verdadera razón detrás de su extraña forma

Dentro de la amplia oferta de aplicaciones disponibles, algunas pueden ser maliciosas.

Antes de instalar una aplicación, revise si cumple con estos requisitos para evitar que roben todas sus cuentas bancarias

Quedarse sin internet puede ser un problema para las persona con Smart TV.

Si quiere bloquear los anuncios en su televisor, haga este pequeño ajuste para quitarlos de la pantalla

Por mucho tiempo se ha creído que cargar el celular toda la noche puede generar daños en la batería.

Dejar el celular cargando toda la noche: el detalle clave que muchos no consideran y puede dañar la batería

Su desarrollo está impulsado por la inteligencia artificial y asistentes virtuales avanzados.

¿Adiós al control remoto? El nuevo sistema que permitirá manejar el televisor sin necesidad de tocar un solo botón

Los expertos recomiendan adoptar medidas de seguridad como limitar la exposición de información personal en internet.

La inteligencia artificial estaría impulsando ciberataques contra mujeres: expertos alertan sobre el aumento de la violencia digital

Como la Luna casi no emite luz visible en esta fase, el cielo nocturno se vuelve mucho más oscuro.

El cielo nocturno cambiará en pocos días con la llegada de este fenómeno astronómico: la Luna atravesará importante fase

Noticias Destacadas