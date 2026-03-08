Feliz día de la mujer en Colombia: imágenes inspiradoras para enviar a través de WhatsApp este 8 de marzo

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que se recuerda en Colombia y en distintos países del mundo. Más allá de celebrarlo, este día nació como una oportunidad para destacar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, así como para reflexionar sobre los avances alcanzados y los retos que aún persisten en diferentes sociedades.

Durante esta jornada se realizan marchas, actividades culturales, foros y campañas orientadas a visibilizar problemáticas como la violencia de género, las brechas en el acceso a oportunidades y la limitada participación femenina en espacios de decisión.

La conmemoración también permite reconocer los logros obtenidos tras décadas de movilización social y de esfuerzos impulsados por organizaciones, colectivos y liderazgos femeninos en todo el mundo.

El Día de la Mujer se celebra cada año el 8 de marzo. Foto: Getty Images

En medio de esta fecha, muchas personas buscan formas de expresar reconocimiento y afecto hacia quienes forman parte de su entorno. Por ello, se ha vuelto común compartir dedicatorias mediante imágenes dirigidas a parejas, madres, hijas o amigas, especialmente a través de WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en la actualidad.

Este tipo de contenidos permite transmitir mensajes claros y emotivos en pocos segundos. Una fotografía acompañada de una frase inspiradora puede resumir ideas como respeto, admiración o apoyo a la igualdad.

Feliz día de la mujer 2026: frases para dedicar a familiares y amigas vía WhatsApp

Para encontrar material de buena calidad, algunos usuarios recurren a plataformas digitales que ofrecen ilustraciones y fotografías gratuitas creadas por diseñadores. Entre las más utilizadas se encuentran Canva o Pinterest, donde es posible hallar desde composiciones artísticas hasta imágenes simbólicas con flores, retratos femeninos, pancartas de marchas o frases motivadoras.

Aquí algunas opciones de fotos para mandar por WhatsApp

Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer. Foto: Canva @bibitemplates

Imágenes para compartir el Día de la Mujer. Foto: Andrea Trujillo-Canva

Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer. Foto: Canva-@jaclinolivares

Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer. Foto: Canva @bibitemplates

Imágenes para compartir por WhatsApp en el Día de la Mujer. Foto: Canva @cysdesign

No obstante, enviar imágenes no es la única forma de sumarse a la conmemoración desde esta aplicación. Existen otras alternativas para expresar mensajes significativos en la fecha.

Una opción más cercana consiste en enviar notas de voz con palabras de reconocimiento o gratitud. También es posible crear videos breves que incluyan fotografías, frases o recuerdos compartidos, los cuales pueden enviarse directamente por WhatsApp y suelen generar un impacto emotivo en quien los recibe.

Por otra parte, los Estados de la aplicación se han convertido en un espacio frecuente para participar en la conversación sobre el 8 de marzo. Allí se publican reflexiones, frases inspiradoras o fotografías que resaltan el papel de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.