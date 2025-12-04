Suscribirse

Conozca cómo sería su propia historia si fuera parte de la serie de IT ‘Bienvenidos a Derry’

La serie revive la curiosidad por imaginar cómo encajaría cualquier persona en el terror que envuelve a Derry.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 2:20 a. m.
La serie muestra un pasado oscuro que invita a pensar qué papel tendría alguien dentro de ese pueblo marcado por el miedo.
La ambientación de Bienvenidos a Derry impulsa a explorar cómo reaccionaría un individuo frente a la presencia que acecha en sus calles. | Foto: HBO Max / Canva

La serie ‘Bienvenidos a Derry’ ha despertado la imaginación de los fanáticos del terror, ambientada décadas antes de los sucesos vistos en IT, esta producción creada para Max se adentra en los orígenes de las desapariciones, tragedias y oscuros secretos del pueblo que vio surgir a Pennywise.

El proyecto amplía el universo de Stephen King y muestra cómo la maldad se ha abierto paso en esa localidad desde mucho antes de que llegaran los conocidos “Perdedores”.

En medio del entusiasmo por su llegada, una de las preguntas más recurrentes entre los seguidores es ¿cómo sería su papel si algún día formaran parte de este escenario?, ¿qué rol desempeñarían?, ¿qué relación tendrían con la entidad que aterroriza a Derry? Esa curiosidad ha llevado a muchos a buscar respuestas a través de la inteligencia artificial.

Cómo sería su historia en la serie Bienvenidos a Derry

Para construir como sería la historia de cada persona en la serie es a través de ChatGPT, la IA puede construir una trama inspirada en el tono sombrío de la serie si cuenta con suficiente información sobre la persona.

En el caso de quienes ya han usado la herramienta, el sistema revisa el historial de conversaciones para crear un perfil y así elaborar un relato con encuentros inquietantes y situaciones propias del ambiente siniestro de Derry.

Para quienes ya interactúan con el sistema, el historial de conversaciones se transforma en la base para construir encuentros y temores al estilo de Derry.
La IA puede diseñar relatos oscuros y a la medida, siempre que cuente con datos suficientes sobre la persona que desea entrar en el mundo de IT. | Foto: VCG via Getty Images

Para ello, SEMANA utilizó un prompt específico que sirve como punto de partida para conocer cómo sería esa versión personal del terror:

“Teniendo en cuenta mis chats y conversaciones, cómo crees que sería mi historia en la serie de Bienvenidos a Derry (Hazla versión oscura y aterradora, como si fueras un personaje atrapado en la versión más terrorífica de Derry, con sustos tipo It y tramas de suspenso psicológico)”.

En este prompt, la IA recopila patrones de mensajes que se hayan hecho anteriormente con datos como: intereses, inquietudes o hábitos mencionados por el usuario y construye una narración que encaja dentro de la atmósfera de la serie.

Contexto: ¿Cómo ver los capítulos de ‘It: Welcome to Derry’ en HBO Max? Horario, episodios, trama y todo lo que debe saber sobre Pennywise

Qué hacer si no se tiene un historial previo

Quienes nunca han interactuado con el sistema también pueden obtener su relato, en ese caso, deberá mencionar algunos datos básicos para que la IA pueda elaborar una historia coherente. Entre los elementos que ayudan a crear un perfil están:

  • Nombre
  • Ocupación
  • Actividades favoritas
  • Posibles temores o inseguridades

Con esa información, el prompt se adapta de la siguiente manera:

“(Añadir los datos aquí), cómo crees que sería mi historia en la serie de Bienvenidos a Derry (Hazla versión oscura y aterradora, como si fueras un personaje atrapado en la versión más terrorífica de Derry, con sustos tipo It y tramas de suspenso psicológico)”.

YouTube video player

Al finalizar, la IA recreará cómo sería la vida del usuario dentro de este universo, mostrando su papel en la trama, la manera en que podría confrontar a Pennywise y los elementos que marcarían su recorrido por un pueblo donde el miedo parece estar siempre al acecho.

