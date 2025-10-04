El rincón más sucio de la casa no está donde cree: este es el electrodoméstico que más suciedad acumula

Una de las herramientas esenciales dentro de cualquier cocina moderna son los electrodomésticos, sin importar la función que desempeñen.

Sin embargo, su constante uso exige una atención especial. Mantenerlos en buen estado no solo garantiza un mejor desempeño, sino que ayuda a prolongar su vida útil y evitar fallos inesperados.

Los enemigos más silenciosos son el polvo, la grasa y los restos de comida que, con el tiempo, pueden deteriorar sus componentes internos y provocar olores desagradables si no se limpian correctamente.

Este es el objeto más sucio de las casas y casi nadie lo sabe. | Foto: Getty Images

Contrario a lo que muchas personas creen, el baño no es el área con más gérmenes del hogar. La cocina puede concentrar una mayor cantidad de microorganismos, especialmente en los electrodomésticos.

Entre ellos, el horno microondas se destaca como uno de los más contaminados. Aunque su uso es diario, la limpieza de su interior suele descuidarse.

Las salpicaduras de alimentos, la humedad y la temperatura crean un ambiente ideal para la proliferación de bacterias, convirtiéndolo en un punto crítico de contaminación doméstica.

De acuerdo con información compartida por la agencia Europa Press, la zona inferior de este aparato acumula pelusas, polvo y restos de comida.

Además, la creadora de contenido y experta en hogar Concepción Sánchez compartió un listado de esos lugares a los que casi nunca se les presta atención.

“Un plumero plano resulta muy eficaz para arrastrar toda esa suciedad sin necesidad de mover los aparatos”, reseñó la agencia.

El microondas y horno de convención combinan tecnologías avanzadas. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, según el portal Digital Trends, se han llevado a cabo pruebas con varios artículos del hogar, incluidas lavadoras, hornos, canastas de ropa sucia, contenedores de basura e incluso el inodoro, que han dejado en evidencia que el lavavajillas también podría ser otro de los elementos que más incuba bacterias.