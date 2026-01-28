Tecnología

Sin desconectarla, este es el arreglo que debe hacer al interior de su nevera para que el consumo de energía no se dispare

La nevera es uno de los electrodomésticos que más energía consume.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
28 de enero de 2026, 5:32 p. m.
La temperatura juega un papel clave en el consumo de energía del hogar.
La temperatura juega un papel clave en el consumo de energía del hogar. Foto: Creada con inteligencia artificial

Un error común en muchos hogares es creer que el ahorro energético se logra únicamente desconectando los aparatos o reduciendo su uso. Si bien estas acciones pueden ayudar de forma puntual, no siempre son suficientes. Existen otros factores clave que, si se tienen en cuenta, permiten obtener resultados más visibles en el consumo de energía.

Este problema suele hacerse evidente en la factura de la luz, que puede representar un golpe importante para el bolsillo. Por ello, es fundamental identificar cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen. De acuerdo con Repsol, entre los principales se encuentran el televisor, las consolas de videojuegos, la lavadora, la secadora, el horno, el aire acondicionado y la calefacción.

Aunque la nevera también figura entre los equipos de mayor consumo, su caso es particular. Se trata de un electrodoméstico que no puede desconectarse, ya que de su funcionamiento continuo depende la correcta conservación de los alimentos. En este sentido, la temperatura a la que se mantiene juega un papel clave en el ahorro energético.

La nevera ocupa un papel central, ya que su funcionamiento es continuo durante todo el día y la noche, convirtiéndose en uno de los dispositivos que más repercuten en la factura mensual.
La nevera ocupa un papel central, ya que su funcionamiento es continuo durante todo el día y la noche, convirtiéndose en uno de los dispositivos que más repercuten en la factura mensual. Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

“La nevera y el congelador son unos de los electrodomésticos que más energía gastan en casa; contar con una buena tarifa de la luz te ayudará a optimizar el gasto. Sin embargo, la clave para ahorrar energía con tu nevera es la temperatura a la que se debe encontrar para la conservación de los alimentos. ”, señalan desde la compañía.

Tecnología

Aplicaciones que crean desnudos logran colarse en Google Play y App Store: esto reveló la investigación

Tecnología

Los nuevos modelos de IA de China que buscan reducir la brecha con Estados Unidos

Tecnología

Adiós a los celulares en las aulas: este es el país que le apuesta a una educación sin distracciones

Tecnología

Las Alfa Centáuridas serán la única gran lluvia de meteoritos de febrero 2026: así puede observarlas en su máximo esplendor

Tecnología

La fecha de nacimiento sí importa: estudio revela que los niños nacidos en estos 3 meses serían más inteligentes

Tecnología

La mala conexión wifi en su casa es culpa de este objeto que está frente a su router: quitarlo dispara la velocidad de la red

Tecnología

Descubrir huellas de dinosaurios ahora es más fácil gracias a la inteligencia artificial: solo se necesita un celular

Tecnología

Sin desconectar la nevera en vacaciones: trucos efectivos para reducir el consumo de energía

Tecnología

Preste atención a estas señales: podrían indicar que su nevera está fallando y requiere mantenimiento urgente

Tecnología

Ubicar la nevera en este lugar de la casa podría aumentar considerablemente la factura mensual de energía

La mala conexión wifi en su casa es culpa de este objeto que está frente a su router: quitarlo dispara la velocidad de la red

¿A qué temperatura debe estar la nevera?

La temperatura ideal del refrigerador es de 4 °C, dentro de un rango recomendado que va de 2 °C a 8 °C. No obstante, este ajuste puede variar según la cantidad de alimentos almacenados: si la nevera está casi vacía, puede configurarse a una temperatura ligeramente más alta para reducir el consumo; en cambio, si está muy llena, necesitará más frío para conservar los alimentos de forma adecuada.

En el caso del congelador, la temperatura ideal es de −18 °C, con un rango recomendado entre −16 °C y −24 °C, dado que permite una correcta conservación sin un gasto energético innecesario.

La forma de regular el termostato depende del tipo de frigorífico. Los modelos digitales permiten ajustar directamente los grados, mientras que los manuales utilizan una rueda numerada, generalmente del 1 al 5, donde el 1 corresponde al nivel más bajo de frío y el 5 al más alto.

El hielo de la nevera puede evitar que el frío circule correctamente.
El consumo elevado de energía se refleja directamente en el valor final de la factura, lo que puede afectar de manera significativa la economía del hogar. Foto: Getty Images

Cómo reducir el consumo de energía

La nevera es uno de los pocos electrodomésticos que permanece conectada las 24 horas del día, por lo que mantener una temperatura adecuada tanto en el refrigerador como en el congelador es esencial. Un buen ajuste permite conservar los alimentos de manera segura, evitando que se deterioren por exceso de calor o que se congelen por un frío demasiado intenso.

Además, una temperatura correcta evita que el aparato trabaje de más, lo que contribuye al ahorro de energía, reduce la huella de carbono y disminuye el impacto ambiental. Este uso eficiente también se refleja en un menor consumo eléctrico y, en consecuencia, en una factura de la luz más baja.

Más de Tecnología

Play Store de Google y App Store de Apple alojan alrededor de 50 aplicaciones prohibidas.

Aplicaciones que crean desnudos logran colarse en Google Play y App Store: esto reveló la investigación

Inteligencia Artificial

Los nuevos modelos de IA de China que buscan reducir la brecha con Estados Unidos

La temperatura juega un papel clave en el consumo de energía del hogar.

Sin desconectarla, este es el arreglo que debe hacer al interior de su nevera para que el consumo de energía no se dispare

El Reino Unido implementó nuevas medidas para prohibir el uso de estos dispositivos móviles

Adiós a los celulares en las aulas: este es el país que le apuesta a una educación sin distracciones

El nombre de cada lluvia proviene de la constelación de su radiante.

Las Alfa Centáuridas serán la única gran lluvia de meteoritos de febrero 2026: así puede observarlas en su máximo esplendor

Estas características predominan en los niños nacidos en estos meses.

La fecha de nacimiento sí importa: estudio revela que los niños nacidos en estos 3 meses serían más inteligentes

Tomar decisiones adecuadas sobre el entorno y la ubicación del router puede mejorar significativamente la experiencia de navegación y la velocidad de la conexión.

La mala conexión wifi en su casa es culpa de este objeto que está frente a su router: quitarlo dispara la velocidad de la red

La IA logró un 90 % de coincidencia con las clasificaciones realizadas por paleontólogos expertos, incluso en huellas pertenecientes a especies controvertidas.

Descubrir huellas de dinosaurios ahora es más fácil gracias a la inteligencia artificial: solo se necesita un celular

El Reloj del Juicio Final fue creado en 1945 por científicos de la Universidad de Chicago como Albert Einstein y Robert Oppenheimer.

Reloj del Juicio Final: qué es y por qué está en su punto más alarmante

En 2025, el reloj ya se había ubicado a menos de un minuto y medio de la medianoche.

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos y la humanidad está más cerca que nunca del apocalipsis: científicos lanzan alerta

Noticias Destacadas