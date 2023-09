El truco de la pelota de tenis

Pasos para utilizar una pelota de tenis para abrir un carro:

¿Por qué funciona este truco?

Es importante tener en cuenta que este truco puede no funcionar en todos los vehículos y puede requerir algo de práctica y paciencia para dominarlo. Además, es posible que los automóviles más nuevos con sistemas de cierre avanzados no sean susceptibles a este método.

De no creer: robot humanoide fue nombrado como CEO de una empresa

Contexto: De no creer: robot humanoide fue nombrado como CEO de una empresa

El truco de la pelota de tenis es un método poco conocido pero interesante para abrir un carro cuando las llaves se quedan por dentro. Aunque puede funcionar en algunos vehículos y situaciones, no es una solución garantizada y no debe reemplazar la asistencia de un cerrajero profesional en caso de que estés seguro de cómo proceder o si no tienes éxito con este método.