Tecnología

Elon Musk hace predicción que alterará para siempre el valor del dinero a nivel mundial

Declaraciones recientes de Elon Musk reactivaron el debate sobre el futuro del dinero.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

23 de diciembre de 2025, 1:10 a. m.
Elon Musk volvió a cuestionar el papel del ahorro en la economía global
Elon Musk volvió a cuestionar el papel del ahorro en la economía global Foto: Bloomberg via Getty Images

En distintos escenarios internacionales, Elon Musk ha señalado una visión que despierta inquietud, al plantear un futuro en el que el valor del dinero podría llegar a ser irrelevante.

Sus palabras, difundidas recientemente en la red social X y reforzadas en foros y encuentros globales, abren un debate profundo sobre cómo se organizará la sociedad en las próximas décadas.

Un futuro sin ahorro y con ingresos garantizados

El empresario sudafricano sostiene que la combinación de la inteligencia artificial y la robótica podrá avanzar a niveles increíbles, al punto de que la producción de bienes y servicios dejaría de ser un problema.

Durante el Viva Technology en París, realizado en 2019, señaló que las necesidades básicas de la población estarían cubiertas por la robótica, lo que haría innecesario acumular dinero para el futuro. Según Musk, con una renta elevada asegurada para todos, el concepto tradicional de ahorro perdería sentido.

Tecnología

Murió Vince Zampella, el multimillonario creador del videojuego ‘Call of Duty’; esta sería la causa de su muerte

Tecnología

La nueva trampa en diciembre que usan para vaciar cuentas bancarias en el cajero automático: “La estafa del billete”

Tecnología

Científicos desarrollan un papel ecológico capaz de soportar hasta cinco toneladas de presión

Tecnología

10 mejores rituales para la buena suerte en Navidad, según ChatGPT y Gemini

Tecnología

¿Apagar o dejar conectado el árbol de Navidad? La recomendación clave para evitar un incendio en casa

Tecnología

Invierno astronómico: qué es, cuánto dura y cuáles son los fenómenos celestes que destacarán en los próximos días

Tecnología

Cómo optimizar los puertos USB de un portátil viejo sin tener que invertir grandes cantidades de dinero

Tecnología

La codiciosa promesa que hizo Elon Musk para superar la inteligencia humana en 2026

Noticias Estados Unidos

Elon Musk hace historia: logra alcanzar un patrimonio de más de USD 600.000 millones y redefine la riqueza mundial

Política

En menos de una semana, Petro vivió un duro revés en X: lo corrigieron y, por reclamo a Elon Musk, recibió inesperado mensaje

Tesla muestra las últimas habilidades de su robot humanoide Optimus Gen 2, que ya puede cocinar y pasar la aspiradora.
Musk señaló que robots como Optimus asumirán tareas que hoy dependen del trabajo humano. Foto: TESLA

Desde su perspectiva, el trabajo, tal como se conoce hoy, cambiaría radicalmente: muchas tareas humanas serían asumidas por máquinas —en referencia a su robot Optimus— y por algoritmos capaces de operar sin descanso.

En un tono positivo, indicó que “probablemente ninguno de nosotros tendrá trabajo”.

En un escenario optimista, afirmó que la mayoría de las personas no necesitarían un empleo para sobrevivir, ya que contarían con recursos suficientes para vivir con comodidad.

La codiciosa promesa que hizo Elon Musk para superar la inteligencia humana en 2026

¿Por qué el dinero podría perder su importancia?

Durante el Foro de Inversión de Estados Unidos–Arabia Saudita, Elon Musk fue más allá y sugirió que, si el progreso tecnológico continúa de manera sostenida, el dinero podría dejar de ser un factor central en la vida cotidiana.

Su argumento parte de una premisa clave: cuando la abundancia reemplaza a la escasez, el valor del intercambio monetario se debilita.

“Mi hipótesis es que, si se espera lo suficiente, el dinero dejará de ser relevante”, indicó el magnate.

Una reunión interna en xAI terminó convirtiéndose en el origen de una de las declaraciones más comentadas del sector tecnológico.
El empresario planteó que la abundancia tecnológica podría restarle valor al intercambio monetario. Foto: AFP

Musk insiste en que no se trata de una predicción inmediata, sino de una posibilidad a largo plazo. Aun así, su planteamiento invita a reflexionar sobre un cambio profundo: un mundo en el que la riqueza no se mida en billetes o cuentas bancarias, sino en el acceso garantizado a todo lo necesario para vivir.

Mas de Tecnología

Una visión a largo plazo plantea un mundo donde el empleo dejaría de ser central.

Elon Musk hace predicción que alterará para siempre el valor del dinero a nivel mundial

La industria del entretenimiento digital despidió a un nombre clave de su historia reciente.

Murió Vince Zampella, el multimillonario creador del videojuego ‘Call of Duty’; esta sería la causa de su muerte

El movimiento de fin de año ha facilitado la aparición de engaños silenciosos.

La nueva trampa en diciembre que usan para vaciar cuentas bancarias en el cajero automático: “La estafa del billete”

Crean un nuevo papel ecológico capaz de soportar hasta cinco toneladas de presión.

Científicos desarrollan un papel ecológico capaz de soportar hasta cinco toneladas de presión

Muchas familias aprovechan estas fechas para cerrar ciclos con optimismo.

10 mejores rituales para la buena suerte en Navidad, según ChatGPT y Gemini

La decoración navideña de este año trae consigo tendencias revolucionarias en el árbol de Navidad.

¿Apagar o dejar conectado el árbol de Navidad? La recomendación clave para evitar un incendio en casa

Viaje espacial, lluvia de estrellas

Invierno astronómico: qué es, cuánto dura y cuáles son los fenómenos celestes que destacarán en los próximos días

El puerto USB 2.0 es uno de los más antiguos y suele encontrarse en la mayoría de equipos.

Cómo optimizar los puertos USB de un portátil viejo sin tener que invertir grandes cantidades de dinero

La Navidad es un momento en el que las estafas aumentan debido a la emoción de la temporada.

Para evitar perder la prima en Navidad, esté atento a estas modalidades de estafa que podrían vaciar sus cuentas en minutos

Lluvia de estrellas

Lluvia de estrellas Úrsidas 2025: ¿cuándo y cómo ver el evento astronómico que iluminará el cielo en Navidad?

Noticias Destacadas