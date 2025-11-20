En pocas horas se vivirá la noche más oscura: científicos comentan qué significará este evento astronómico

En cuestión de horas, el cielo ofrecerá un espectáculo poco habitual, una oscuridad mucho más profunda de lo acostumbrado. Astrónomos de distintos centros de investigación adelantaron que la noche de este jueves, 20 de noviembre, será excepcionalmente tenue.

Según los expertos, esto es debido a una coincidencia de factores que dejará el firmamento prácticamente sin el brillo lunar que normalmente lo acompaña.

Una combinación que apagará la luz de la Luna

Para esa fecha, la Luna transitará por su fase nueva (luna nueva) al mismo tiempo que se ubicará en su punto más lejano a la Tierra, este fenómeno se conoce como apogeo y estaría a una distancia aproximada de 405 mil kilómetros.

Esta condición, que reduce su tamaño aparente y borra cualquier rastro de luminosidad, hará que el satélite pase totalmente desapercibido.

De acuerdo con el portal StarlWalk, esta configuración genera lo que muchos llaman informalmente una “microluna”, un fenómeno poco frecuente que, lejos de llamar la atención por su presencia, lo hace por su ausencia.

Al ubicarse a unos 405 mil kilómetros y sin reflejar luz, el satélite desaparecerá del cielo nocturno. | Foto: Getty Images

La disminución drástica de luz lunar puede significar que otros elementos del cielo se muestren con mayor claridad. La Universidad Nacional Autónoma de México ha señalado que esta será la noche ideal para buscar cuerpos celestes débiles que en condiciones normales pasan inadvertidos.

También se convertirá en un momento propicio para seguir el rastro del cometa C/2025 A6 (Lemmon), visible hacia el horizonte occidental poco después del atardecer.

Qué podrá observarse y cómo aprovechar la experiencia

Este nivel de penumbra favorecerá la observación de estructuras distantes como galaxias, cúmulos y nebulosas. Entre los protagonistas de la jornada figuran la banda luminosa de la Vía Láctea, la vecina galaxia de Andrómeda y el conjunto estelar de las Pléyades, accesibles incluso con binoculares si el cielo permanece despejado.

La penumbra de la luna Nueva favorecerá la observación de nebulosas y estructuras profundas si el cielo se mantiene despejado. | Foto: Getty Images

Para poder aprovechar esta oportunidad, los especialistas recomiendan alejarse de las luces de la ciudad y permitir que los ojos se acostumbren a la oscuridad durante varios minutos.