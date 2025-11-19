🔴 EN VIVO | El cometa 3I/ATLAS como nunca antes visto: siga en directo la transmisión de la NASA

Para los fanáticos y científicos que han seguido de cerca el cometa interestelar 3I/ATLAS, perciben que la espera por novedades científicas está por llegar a su fin. Este miércoles, 19 de noviembre, la NASA programó la divulgación de una colección de imágenes nunca antes mostradas del misterioso viajero procedente del espacio profundo, considerado el tercer cuerpo identificado que ingresa al Sistema Solar.

La agencia espacial también ofrecerá una transmisión especial a las 3:00 p.m. (hora Colombia), en la que expertos detallarán los resultados más recientes obtenidos por misiones en Marte y por observatorios como el telescopio Hubble.

A medida que se acerca a la Tierra, el 3I/ATLAS continúa rodeado de incertidumbre. | Foto: Nasa / Generada con IA - Bing

Durante el evento, que tendrá lugar en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Maryland, los especialistas abordarán aspectos clave del cometa como la estructura del núcleo, los cambios detectados tras su acercamiento al Sol y el inusual comportamiento que ha despertado tanta curiosidad entre astrónomos desde su detección en julio de 2025.

¿Cómo ver la transmisión en vivo?

La transmisión programada para este miércoles podrá seguirse a través de NASA+, el portal oficial de la agencia, YouTube y Amazon Prime. Además, el público tendrá la oportunidad de participar enviando preguntas mediante la etiqueta #AskNASA en redes sociales, las cuales serán atendidas en tiempo real por especialistas invitados.

De acuerdo con información de DW, entre los voceros confirmados están Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA; Nicky Fox, responsable de la Dirección de Misiones Científicas; y Tom Statler, científico principal en el estudio de cuerpos pequeños del sistema solar.