Esta es la mejor forma para detectar un inicio de sesión sospechoso en la cuenta de Facebook

Facebook, al tener más de 2.800 millones de usuarios activos, es una de las redes sociales más susceptibles a ataques cibernéticos y accesos no autorizados a las cuentas, es de ahí donde la seguridad en estas plataformas cobra una mayor relevancia y más al saber que la mayoría de personas cuenta con información personal importante en estas plataformas.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Los usuarios pueden revisar los inicios de sesión en su cuenta desde diferentes aparatos y ubicaciones | Foto: NurPhoto via Getty Images

Es por eso que los usuarios deben mantener un control sobre los dispositivos que utilizan para entrar a sus cuentas de redes sociales. Además, la red social perteneciente a Meta cuenta con herramientas útiles que permiten detectar los accesos no autorizados.

Por otra parte, esta opción no solo sirve para saber qué dispositivos han iniciado sesión, sino también para detectar esos accesos que pueden ser sospechosos.

Los expertos han indicado que en caso de detectar un acceso desde una ubicación desconocida o de un dispositivo que no se reconoce, lo mejor es cerrar sesión en todos los dispositivos de manera inmediata.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Los expertos han indicado que en caso de detectar un acceso desde una ubicación desconocida, lo mejor es cerrar sesión en todos los dispositivos de manera inmediata. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Lo más recomendable es cerrar la sesión del dispositivo sospechoso, algo que se puede hacer de manera sencilla desde el mismo apartado donde se visualiza el listado de dispositivos. Al realizar este sencillo paso, evitará que la persona que accedió a la cuenta siga con la actividad no autorizada.

No obstante, no basta solo con cerrar la sesión, los expertos recomiendan cambiar la clave de la cuenta. Se debe crear una nueva contraseña, que incluya una combinación de letras, números y símbolos, para que el atacante no vuelva a acceder a esa cuenta. Además, para tener una mayor seguridad, también se puede activar la verificación en dos pasos.