Estudio revela por qué las mujeres comprenden mejor las emociones ajenas que las propias

La medición incluyó a más de 20.000 mujeres de 12 países y evidenció diferencias.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

4 de marzo de 2026, 6:37 p. m.
La investigación identificó diferencias entre la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images

La inteligencia emocional, definida como la capacidad de reconocer, comprender y regular las emociones propias y ajenas, fue evaluada en distintos componentes.

Un estudio realizado por THT Company, firma especializada en predicción del comportamiento humano, analizó los niveles de inteligencia emocional de 20.050 mujeres en 12 países hispanohablantes de América.

A partir de un test aplicado a las participantes, la investigación identificó diferencias entre la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, así como variaciones asociadas con edad, nivel educativo y territorio.

El primer hallazgo señala una mayor inteligencia interpersonal que intrapersonal. En promedio, las participantes mostraron mayor habilidad para reconocer y valorar las emociones de otras personas que para identificar y gestionar las propias.

El segundo resultado indicó que la gestión emocional de los demás representó el mayor desafío. Aunque la lectura emocional de otros fue alta, los puntajes disminuyeron cuando se trató de manejar emociones ajenas, como desescalar conflictos o acompañar situaciones de malestar en equipos de trabajo.

El estudio encontró que la educación y la edad se asociaron con mejores resultados. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images

En tercer lugar, el estudio encontró que la educación y la edad se asociaron con mejores resultados. Los puntajes aumentaron de forma significativa a medida que crece el nivel educativo.

En cuanto a la edad, las calificaciones tienden a subir hasta alcanzar sus valores más altos entre los 42 y 53 años, y posteriormente comienzan a descender, con una caída más notoria en la inteligencia intrapersonal que en la interpersonal.

En el análisis por países, el 77 % de las participantes en Perú registró un alto nivel de inteligencia emocional, seguido de Ecuador con 71 %, con énfasis en la dimensión interpersonal. En contraste, Panamá y El Salvador presentaron los porcentajes más bajos del grupo, con 52 %.

En Colombia también se observaron diferencias regionales. En Norte de Santander y Atlántico, el 69 % y el 68 % de las evaluadas, respectivamente, superaron el promedio general del estudio, que consideró 17 departamentos con mayor participación. En estos casos, nuevamente se evidenció una mayor puntuación en inteligencia interpersonal que intrapersonal.

