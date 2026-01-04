Ciencia

Exponen nuevos detalles de planeta recientemente descubierto que causó asombro por su particular forma: “Nunca antes visto”

Investigadores observaron el cuerpo a través del telescopio James Webb de la Nasa.

Redacción Tecnología
4 de enero de 2026, 1:55 p. m.
Exoplaneta PSR J2322-2650b
Exoplaneta PSR J2322-2650b Foto: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

Investigadores estadounidenses descubrieron recientemente un tipo de exoplaneta completamente nuevo, cuya composición atmosférica ha causado asombro en la ciencia.

“Este extraño cuerpo con forma de limón, que posiblemente contenga diamantes en su núcleo, difumina la línea entre planetas y estrellas”, señala un reporte de la Universidad de Chicago, centro de estudios al que pertenecen los investigadores.

Oficialmente llamado PSR J2322-2650b, este objeto posee una “atmósfera exótica, dominada por helio y carbono, como nunca antes se había visto. Tiene una masa similar a la de Júpiter, pero nubes de hollín flotan en el aire. En las profundidades del planeta, estas nubes de carbono pueden condensarse y formar diamantes. Orbita una estrella de neutrones que gira rápidamente”.

La formación de este exoplaneta es considerada como un “misterio”.

“El planeta orbita una estrella completamente extraña: tiene la masa del Sol, pero el tamaño de una ciudad”, explicó Michael Zhang, investigador principal de un estudio que fue aceptado para su publicación en la revista The Astrophysical Journal Letters. “Se trata de un nuevo tipo de atmósfera planetaria que nadie había visto antes”, subrayó.

La composición química desconcierta a científicos del mundo.
La composición química desconcierta a científicos del mundo. Foto: Tomada de Internet.

“Fue una sorpresa absoluta”, declaró Peter Gao, miembro del equipo del Laboratorio Carnegie de la Tierra y los Planetas en Washington. “Recuerdo que, después de obtener los datos, nuestra reacción colectiva fue: ‘¿Qué es esto?’”, sostuvo el investigador en el reporte.

De acuerdo con la Universidad de Chicago, el nuevo planeta, PSR J2322-2650b, orbita una estrella de neutrones que gira rápidamente, también conocida como púlsar.

“Esta estrella emite rayos de radiación electromagnética desde sus polos magnéticos a intervalos regulares de tan solo milisegundos. Sin embargo, la estrella emite principalmente rayos gamma y otras partículas de alta energía, invisibles para la visión infrarroja del telescopio Webb”, agrega.

Así descubrieron astrónomos un planeta que vaga solo por la galaxia y pudo ser medido desde la Tierra y el espacio

Al evaluar el planeta, el equipo de científicos se sorprendió. “En lugar de encontrar las moléculas normales que esperamos ver en un exoplaneta, como agua, metano y dióxido de carbono, vimos carbono molecular, específicamente C3 y C2”, dijo Zhang.

Sin embargo, para los investigadores la pregunta más importante es cómo pudo formarse un planeta así. “Es muy difícil imaginar cómo se obtiene esta composición extremadamente rica en carbono. Parece descartar todos los mecanismos de formación conocidos”, subrayó.

Lluvia de estrellas Cuadrántidas 2026: ¿cuándo y cómo ver el fenómeno más intenso que da inicio al nuevo año?

El reporte subraya que PSR J2322-2650b se encuentra extraordinariamente cerca de su estrella, a solo 1 millón de millas de distancia. En contraste, la distancia de la Tierra al Sol es de aproximadamente 160 millones de kilómetros.

Así mismo, debido a su órbita extremadamente estrecha, el año completo del exoplaneta (el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de su estrella) es de tan solo 7,8 horas.

