Científicos hallan un mundo extremo con océano de magma y atmósfera rica en azufre que desafía la formación planetaria

El universo continúa siendo un vasto misterio que no deja de sorprender a la comunidad científica. Durante décadas, investigadores y expertos han dedicado sus esfuerzos a estudiarlo, en busca de respuestas que permitan comprender mejor tanto los planetas conocidos como aquellos que siguen siendo descubiertos.

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Uno de estos casos es L 98-59 d, un exoplaneta clasificado como supertierra que ha captado el interés de los científicos desde su descubrimiento en 2019, según la NASA. Este mundo orbita una estrella de tipo M, es decir, una enana roja más pequeña y fría que el Sol.

Sin embargo, se encuentra extremadamente cerca de su estrella, a una distancia aproximada de 0,05 unidades astronómicas (UA), apenas una fracción de la separación entre la Tierra y el Sol. Como consecuencia, completa una órbita en solo 7,5 días, lo que equivale a un año extraordinariamente corto.

En cuanto a sus características físicas, posee un radio cercano a 1,6 veces el de la Tierra, lo que lo ubica dentro de la categoría de las supertierras: planetas rocosos más grandes que nuestro mundo, pero más pequeños que gigantes gaseosos como Neptuno.

L 98-59 d es un exoplaneta clasificado como supertierra, descubierto en 2019. Foto: Getty Images/iStockphoto

Su descubrimiento fue posible gracias al método de tránsito, una técnica que detecta las leves disminuciones en el brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella. Este procedimiento ha sido fundamental para identificar miles de exoplanetas en los últimos años, permitiendo estudiar sus tamaños, órbitas y diversas propiedades.

Investigaciones publicadas en la revista Nature sugieren que su composición se explica mejor por la presencia de una atmósfera rica en compuestos de azufre, como el dióxido de azufre (SO₂), en un entorno dominado por hidrógeno. Este hallazgo apunta a un manto químicamente reductor y a la presencia significativa de elementos volátiles desde su formación.

Además, se cree que su interior alberga un océano de magma permanente, capaz de retener gases durante miles de millones de años y sostener su atmósfera mediante procesos de desgasificación. Su evolución ha estado marcada por el enfriamiento progresivo, la pérdida de gases y reacciones fotoquímicas.

Aunque no es habitable, su estudio es esencial para comprender la diversidad de planetas. Foto: Getty Images/iStockphoto

El estudio también resalta su ubicación cercana al llamado “valle del radio”, una región donde existe escasez de ciertos tamaños de exoplanetas. Esto lo convierte en un objeto clave para comprender la relación entre supertierras y subneptunos. En conjunto, los resultados evidencian que la diversidad de estos mundos responde a una combinación compleja de procesos internos y ambientales, más allá de lo que plantean los modelos tradicionales.

Aunque L 98-59 d no se considera habitable debido a sus condiciones extremas, su análisis resulta fundamental para entender la diversidad planetaria en la galaxia y los procesos de formación de sistemas planetarios. Además, al formar parte de un sistema con varios planetas, se convierte en un laboratorio natural ideal para futuras investigaciones.

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A medida que avanzan las tecnologías de observación, mundos como L 98-59 d seguirán aportando pistas clave sobre los límites de la habitabilidad y la evolución de los planetas más allá de nuestro sistema solar.