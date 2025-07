Extorsión y pornografía falsa, uno de los lados más retorcidos de la IA: “Están bien financiados y son despiadados”

Tras su muerte, sus padres descubrieron que había recibido amenazas exigiéndole 3.000 dólares para no divulgar una foto de él desnudo, creada con IA.

“Quienes persiguen a nuestros hijos están bien organizados”, declaró su padre, John Burnett, a CBS News . “Están bien financiados y son despiadados. No necesitan que la foto sea real, pueden generar lo que quieran y luego usarlo para chantajear a menores”, agregó.

El caso de Elijah no es aislado. El FBI alertó sobre un “aumento espantoso” de la sextorsión contra menores, principalmente entre los 14 y 17 años, una práctica que ha provocado lo que califican como una “cifra alarmante de suicidios” en Estados Unidos.

Un negocio millonario alimentado por la IA

Medidas legales e intentos de freno

El fenómeno no se limita a Estados Unidos. En España, una encuesta de Save the Children concluyó que uno de cada cinco jóvenes ha sido víctima de la difusión no consentida de imágenes íntimas falsas.